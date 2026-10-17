Wrocław Ćwiczą, co robić w razie kryzysu. Trwa Krajowy Trening Rodzinny Rafał Molenda |

W ponad 1500 miejscach w całej Polsce odbywa się w sobotę Krajowy Trening Rodzinny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W organizację wydarzenia zaangażowały się szkoły, strażacy, policjanci, harcerze, samorządowcy i nauczyciele. Uczestnicy spotkań ćwiczą konkretne zachowania, które mogą okazać się przydatne podczas awarii, katastrofy czy innego zagrożenia. Jednym z najważniejszych elementów treningu jest przygotowanie rodzin na sytuację, w której nie działają telefony komórkowe albo nie ma zasięgu.

"Trzeba działać według zasad"

Ratownicy podczas szkolenia we Wrocławiu wyjaśniali, że jest kilka zasad, które każdy znać powinien.

- O zagrożeniach trzeba rozmawiać w domu i uczyć dzieci od najmłodszych lat, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Chodzi o to, by w momencie zagrożenia działać według wcześniej ustalonych zasad. Według schematu. Warto uzgodnić, jak będziemy się komunikować, gdy nie będzie działał telefon, i gdzie znajduje się miejsce spotkania dla całej rodziny. Trzeba też pamiętać, że kryzys może zastać nas w różnych miejscach, niekoniecznie razem. Dobrze przygotować własny pakiet bezpieczeństwa, który zawsze mamy przy sobie. Powinny znaleźć się w nim między innymi przyjmowane na co dzień leki. Warto zabezpieczyć je w kilku miejscach, bo nie wiadomo, czy w sytuacji kryzysowej będzie możliwość dotarcia do apteki albo powrotu do domu - tłumaczyli ratownicy podczas szkolenia we Wrocławiu.

"Bezpieczeństwo rodziny zaczyna się od wiedzy"

Uczestnicy Krajowego Treningu Rodzinnego uczą się między innymi rozpoznawania sygnałów alarmowych i alertów RCB, poznają zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu oraz dowiadują się, jak reagować na potencjalne zagrożenia. W programie szkoleń są również ćwiczenia związane z przygotowaniem bezpiecznego miejsca w domu oraz tworzeniem rodzinnego planu bezpieczeństwa.

- Bezpieczeństwo rodziny zaczyna się od wiedzy, ale potrzebuje również przygotowania i wspólnych ustaleń. W sytuacji zagrożenia chcemy wiedzieć, jak zareagować, gdzie szukać bezpiecznego miejsca i jak skontaktować się z bliskimi. Krajowy Trening Rodzinny pozwala przećwiczyć te zasady razem z dziećmi - powiedziała Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.

Krajowy Trening Rodzinny jest częścią Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Od maja w szkoleniach wzięło udział 800 tysięcy osób w całej Polsce.