Potrącił 35-latkę i zostawił na ulicy. Po kilku dniach wpadł w ręce policji

Policjanci z Bogatyni (Dolnośląskie) zatrzymali 43-latka poszukiwanego w sprawie potrącenia kobiety. Do tej sytuacji doszło 14 listopada na jednej z głównych ulic miasta.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że kierujący pojazdem marki Audi uderzył w stojącą za pojazdem kobietę. W wyniku zdarzenia 35-latka z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Sprawca natomiast odjechał, nie udzielając jej pomocy - przekazała nadkomisarz Agnieszka Gogół, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. I dodała, że kierowca "najprawdopodobniej celowo" potrącił pieszą.

Może mu grozić nawet do 20 lat więzienia

Jak podała policja, wiele wskazuje na to, że mężczyzna najprawdopodobniej celowo potrącił 35-latkę. Policjanci ustalili, kto siedział za kierownicą audi, ale sprawca przez kilka dni ukrywał się. Mimo to został ostatecznie zatrzymany. - Na podstawie zebranych dowodów prokurator z Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu przedstawił zatrzymanemu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności - poinformowała Gogół.

Prokurator chciał aresztu tymczasowego dla kierowcy, a sąd przychylił się do tego wniosku. To oznacza, że 43-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Policja nie informuje, czy mężczyzna i kobieta się znali.

