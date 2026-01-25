34. Finał WOŚP, Bolszewo. W zeszłym roku uratowali mu życie. Przyszedł w koszulce z napisem "Drugie życie" Źródło: TVN24

- Pytaliśmy pana Mirka, ile ma lat, a on nam odpowiedział, że roczek, bo dostał drugie życie - mówi Grzegorz Hinc z Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie.

Mirosław Kordunowski wziął udział w tegorocznym marszu. Miał na sobie wyjątkową koszulkę Źródło: TVN24

Doszło do nagłego zatrzymania krążenia

Rok temu, podczas biegu i marszu nordic walking dla WOŚP w Bolszewie, doszło do dramatycznej sytuacji. Jeden z uczestników marszu, Mirosław Kordunowski, w pewnym momencie źle się poczuł.

Z pomocą ruszyli strażacy z OSP Bolszewo zabezpieczający imprezę oraz pielęgniarki, które też były na miejscu, bo miały wziąć udział w biegu. Stwierdzili, że doszło do nagłego zatrzymania krążenia i rozpoczęli resuscytację. Uratowali mężczyźnie życie.

Chciał w ten sposób podziękować za uratowanie życia Źródło: TVN24

Mirosław Kordunowski: miło było słyszeć dobre słowa

Pan Mirosław brał udział również w tegorocznym marszu.

- Dzisiaj poszło zdecydowanie lepiej. Miło było słyszeć dobre słowa od wszystkich ludzi, którzy mnie zaczepiali - mówił przed kamerą TVN24.

Chciał podziękować

Miał na sobie wyjątkową koszulkę z własnoręcznie wykonanymi napisami. Z tyłu "Drugie życie", a z przodu: "Jestem tu dzięki Wam. Dziękuję".

- To tak, żeby podziękować za uratowanie życia. Wiem, że żadne słowa tego nie wyrażą. Postanowiłem wyrazić to więc koszulką - powiedział nam.

