WOŚP 2026

Rok temu uratowali mu życie, teraz biegł w specjalnej koszulce

Chciał w ten sposób podziękować za uratowanie życia
34. Finał WOŚP, Bolszewo. W zeszłym roku uratowali mu życie. Przyszedł w koszulce z napisem "Drugie życie"
Źródło: TVN24
Gdy spytano go, ile ma lat, odpowiedział, że roczek, bo dokładnie rok temu dostał nowe życie. Mirosław Kordunowski brał udział w zeszłorocznym marszu nordic walking w Bolszewie (Pomorskie) w ramach WOŚP. W pewnym momencie źle się poczuł. Z pomocą ruszyli strażacy zabezpieczający imprezę oraz pielęgniarki. Pan Mirosław, rok po uratowaniu mu życia, znów gra z Orkiestrą. Podczas tegorocznego marszu miał koszulkę z napisem "Jestem tu dzięki Wam. Dziękuję".

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP.

- Pytaliśmy pana Mirka, ile ma  lat, a on nam odpowiedział, że roczek, bo dostał drugie życie - mówi Grzegorz Hinc z Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie.

Mirosław Kordunowski wziął udział w tegorocznym marszu. Miał na sobie wyjątkową koszulkę
Mirosław Kordunowski wziął udział w tegorocznym marszu. Miał na sobie wyjątkową koszulkę
Źródło: TVN24

Doszło do nagłego zatrzymania krążenia

Rok temu, podczas biegu i marszu nordic walking dla WOŚP w Bolszewie, doszło do dramatycznej sytuacji. Jeden z uczestników marszu, Mirosław Kordunowski, w pewnym momencie źle się poczuł.

Z pomocą ruszyli strażacy z OSP Bolszewo zabezpieczający imprezę oraz pielęgniarki, które też były na miejscu, bo miały wziąć udział w biegu. Stwierdzili, że doszło do nagłego zatrzymania krążenia i rozpoczęli resuscytację. Uratowali mężczyźnie życie.

Chciał w ten sposób podziękować za uratowanie życia
Chciał w ten sposób podziękować za uratowanie życia
Źródło: TVN24

Mirosław Kordunowski: miło było słyszeć dobre słowa

Pan Mirosław brał udział również w tegorocznym marszu.

- Dzisiaj poszło zdecydowanie lepiej. Miło było słyszeć dobre słowa od wszystkich ludzi, którzy mnie zaczepiali - mówił przed kamerą TVN24.

WARSZAWA

Chciał podziękować

Miał na sobie wyjątkową koszulkę z własnoręcznie wykonanymi napisami. Z tyłu "Drugie życie", a z przodu: "Jestem tu dzięki Wam. Dziękuję".

- To tak, żeby podziękować za uratowanie życia. Wiem, że żadne słowa tego nie wyrażą. Postanowiłem wyrazić to więc koszulką - powiedział nam.

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

