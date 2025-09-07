Zagrożenie ma ich minąć o włos. Wprowadzono stan wyjątkowy

7 września 2025, 17:36
CNN, National Hurricane Center and Central Pacific Hurrican Center
Hawaje przygotowują się na przejście Kiko
Hawaje przygotowują się na przejście Kiko
Huragan Kiko, który w sobotę osiągnął czwartą kategorię, ma przejść na północ od Hawajów bez uderzenia w ląd. Synoptycy ostrzegają jednak przed wysokimi falami i niebezpiecznymi prądami morskim, które pojawią się u wybrzeży w niedzielę. Na wyspach ogłoszono stan wyjątkowy.

Huragan Kiko, osiągając maksymalną prędkość wiatru do 215 kilometrów na godzinę, został sklasyfikowany jako huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. W sobotę centrum żywiołu znajdowało się około 1600 kilometrów na południowy wschód od Hilo na hawajskiej wyspie Hawai'i.

Narodowa Służba Pogodowa poinformowała, że Kiko przesuwa się na północ i najprawdopodobniej ominie Hawaje. Meteorolodzy podkreślili jednak, że wciąż jest za wcześnie, by stawiać precyzyjne prognozy. Do końca tak naprawdę nie wiadomo, które miejsca mogą ucierpieć i w jakim stopniu z powodu huraganu.

Prognozowana trasa huraganu KikoNHC/NOAA

Stan wyjątkowy i ostrzeżenia

W piątek pełniąca obowiązki gubernatora Hawajów Sylvia Luke ogłosiła stan wyjątkowy, by umożliwić służbom szybsze reagowanie w przypadku pogorszenia warunków pogodowych. - Zagrożenie związane z silnym wiatrem wyraźnie maleje - zaznaczył w sobotę Joseph Clark, meteorolog z Honolulu. Jak wyjaśnił, aktualna trajektoria huraganu sprawia, że na wyspach mogą wystąpić jedynie słabe podmuchy wiatru, a mieszkańcy odczują raczej duszne i wilgotne powietrze niż gwałtowną wichurę.

ZOBACZ TEŻ: Ten sam wulkan wybuchł 30. raz w tym roku

Choć ryzyko bezpośredniego uderzenia huraganu zmalało, zagrożenie na wybrzeżach wciąż się utrzymuje. Meteorolodzy ostrzegają przed wysokimi falami i silnymi prądami wstecznymi, które mogą osiągać od 3 do 4,5 metra wysokości. Najpierw uderzą w Hawai'i i Maui - już w niedzielę. Fale mogą powodować erozję plaż oraz stanowić zagrożenie dla plażowiczów i surferów.

Synoptycy z coraz większym przekonaniem prognozują, że huragan Kiko minie hawajski archipelag od północy, co oznaczałoby dalsze zmniejszanie się zagrożenia. - Jeśli burza przesunie się bardziej na południe, wzrośnie ryzyko intensywnych opadów. Natomiast jeśli skręci jeszcze bardziej na północ, zagrożenie dla wysp praktycznie zaniknie - wyjaśnił Joseph Clark.

Huragan Kiko (wideo bez dźwięku)
Źródło: CNN, National Hurricane Center and Central Pacific Hurrican Center

