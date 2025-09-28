Logo TVN24
Świat

Zaginieni rybacy, zamknięte lotniska. Nadciąga tajfun

Wietnam
Wietnam przygotowuje się na nadejście tajfunu
Źródło: Reuters
Wietnam szykuje się na uderzenie tajfunu Bualoi. Na skutek żywiołu zatopiona została łódź u wybrzeży kraju. Władze zamknęły lotniska i ewakuowały setki tysięcy osób z obszarów potencjalnie zagrożonych ulewami, silnym wiatrem i osuwiskami.

Do Wietnamu zbliża się tajfun Bualoi. Według krajowej agencji meteorologicznej, żywioł ma uderzyć w środkową część kraju późnym wieczorem w niedzielę. To wcześniej niż przewidywano w poprzednich prognozach, ponieważ porusza się bardzo szybko.

"Jest to szybko przemieszczająca się burza - o prawie dwukrotnie większej średniej prędkości - o dużej intensywności i szerokim obszarze oddziaływania. Może ona wywołać wiele klęsk żywiołowych jednocześnie: silny wiatr, ulewy, powodzie, osunięcia ziemi i zalania wybrzeża" - dodała agencja.

Tajfun zatopił łódź, są zaginieni

Jeszcze przed dotarciem do granic Wietnamu, w zasięg tajfunu wpadły dwie łodzie. Zostały zauważone około półtora kilometra od ujścia kanału Cua Viet do Morza Południowochińskiego - poinformował portal Viet Nam News.

Według portalu jedna z łodzi została zatopiona, a druga - unieruchomiona przez wysokie fale u wybrzeży prowincji Quang Tri. Trzech rybaków z miasta Ho Chi Minh uważanych jest za zaginionych, ośmiu innych zostało uratowanych.

wiet 2
Tajfun Bualoi zmierza do Wietnamu
Źródło: Reuters

Ewakuacje ludności, zawieszone loty. Do Wietnamu zbliża się tajfun

W związku ze zbliżającym się tajfunem władze zarządziły ewakuację ludności. Krajowe media poinformowały, że tymczasowo przesiedlono setki tysięcy mieszkańców nadmorskich miast: ponad 210 tys. osób z Da Nang, 32 tys. z Hue i 15 tys. z Ha Tinh.

Zawieszono działalność czterech krajowych lotnisk, w tym międzynarodowego lotniska w Danang - przekazał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Rząd dodał też, że ulewy spowodowały już powodzie w miastach Hue i Quang Tri.

Jak zauważa agencja informacyjna Reuters, Wietnam - ze względu na długą linię brzegową nad Morzem Południowochińskim - jest narażony na tajfuny, które często powodują ofiary śmiertelne. W zeszłym roku tajfun Yagi spowodował śmierć około 300 osób i straty materialne o wartości 3,3 mld dolarów.

Wcześniej Bualoi jako burza tropikalna uderzył w Filipiny. Spowodowała śmierć kilkunastu osób i podobnie jak w Wietnamie wymusiła ewakuację setek tysięcy mieszkańców.

Burza za burzą. 11 osób nie żyje

Burza za burzą. 11 osób nie żyje

Domy pod wodą. Powódź dotknęła setki tysięcy osób

Domy pod wodą. Powódź dotknęła setki tysięcy osób

Autorka/Autor: dd, kp

Źródło: Reuters, Al-Jazeera, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

WietnamHuragany, tajfuny, cyklony
