Burza tropikalna Bualoi uderzyła w Filipiny Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do Wietnamu zbliża się tajfun Bualoi. Według krajowej agencji meteorologicznej żywioł, który o godz. 9 lokalnego czasu osiągał prędkość wiatru do 133 kilometrów na godzinę, ma uderzyć w środkową część Wietnamu późnym wieczorem w niedzielę, czyli wcześniej niż przewidywano w poprzednich prognozach, ponieważ porusza się bardzo szybko.

"Jest to szybko przemieszczająca się burza - prawie dwukrotnie szybsza od średniej prędkości - o dużej intensywności i szerokim obszarze oddziaływania. Może ona wywołać wiele klęsk żywiołowych jednocześnie: silny wiatr, ulewy, powodzie, osunięcia ziemi i zalania wybrzeża" - dodała agencja.

Ewakuacje ludności, zawieszone loty. Do Wietnamu zbliża się tajfun

Władze w prowincji Ha Tinh w środkowej części kraju rozpoczęły ewakuację ponad 15 tysięcy osób, poinformował rząd, dodając, że tysiące żołnierzy są w gotowości. Od niedzieli działalność czterech nadmorskich lotnisk została zawieszona, w tym międzynarodowego lotniska w Danang - poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Rząd dodał też, że ulewy spowodowały już powodzie w miastach Hue i Quang Tri.

Jak zauważa agencja informacyjna Reuters, Wietnam ze względu na długą linię brzegową nad Morzem Południowochińskim, jest narażony na tajfuny, które często powodują ofiary śmiertelne. W zeszłym roku tajfun Yagi spowodował śmierć około 300 osób i straty materialne o wartości 3,3 mld dolarów.

Wcześniej Bualoi jako burza tropikalna uderzył w Filipiny.