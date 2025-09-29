Wietnam. Bilans ofiar rośnie. Tajfun zostawił po sobie ogromne zniszczenia

Poważne zniszczenia w Wietnamie Źródło: Reuters

Jak podaje Reuters, o godzinie 1.30 w poniedziałek Bualoi uderzył w prowincję Ha Tinh położoną w regionie Północne Wybrzeże Centralne w Wietnamie. Tajfun przyniósł tam wiatr o prędkości do 130 km/h oraz ulewne opady deszczu. Jak przekazały służby ds. zarządzania kryzysowego, bilans ofiar wzrósł do 11, a los około 20 osób jest nieznany.

Setki zniszczonych budynków

Największe zniszczenia odnotowano w północnej prowincji Ninh Binh, gdzie zginęło dziewięć osób - przekazała agencja zarządzania kryzysowego. Dodatkowo w całym kraju co najmniej 33 osoby odniosły obrażenia. Żywioł uszkodził 245 budynków, w tym pięć szkół i klinikę oraz spowodował zalanie 1,4 tys. ha pól uprawnych. Ponad 500 tys. gospodarstw domowych było pozbawionych prądu - wylicza portal Vietnam News.

- Przeżyłem wiele burz, ale pod względem siły wiatru ta jest jedną z najsilniejszych, jakich doświadczyłem - powiedział agencji Reuters jeden z mieszkańców.

Kilkumetrowe fale

Przed uderzeniem tajfun Bualoi przez kilka godzin przemieszczał się wzdłuż wietnamskiego wybrzeża. Kilka miejscowości zostało zalanych przez deszcz i fale sięgające nawet ośmiu metrów - podał Reuters. Dotkliwie poszkodowane zostały prowincje Ha Tinh oraz Nghe An, gdzie obecnie trwa szacowanie strat. Miejscowe media informują o powalonych drzewach, zniszczonych dachach oraz podtopieniach i powodziach. W wielu miejscach nadal nie ma prądu, co utrudnia skontaktowanie się z poszkodowanymi.

W obawie przed nadejściem cyklonu tropikalnego władze Wietnamu ewakuowały dziesiątki tysięcy mieszkańców w 10 prowincjach. Wstrzymano także ruch lotniczy na kilku lotniskach. Wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Bualoi to dziesiąty tajfun, który uderzył w Wietnam w tym roku. Żywioł po dotarciu na ląd osłabł, przemieszczając się w kierunku sąsiedniego Laosu. Przed południem czasu lokalnego cyklon generował wiatr o prędkości do 74 km/h, z porywami do 117 km/h. Prognozy wskazują, że układ ten osłabnie do poziomu depresji tropikalnej, a następnie przekształci się w obszar niskiego ciśnienia nad północną częścią Laosu. W ubiegłym tygodniu Bualoi spowodował zniszczenia na małych wyspach w środkowej części archipelagu filipińskiego, zabijając co najmniej 11 osób i zmuszając 400 tys. do ewakuacji.