Świat

W Wielkiej Brytanii jest bardzo ciepło. Noc Guya Fawkesa przyniosła rekord

Jesień, Wielka Brytania
Temperatura powietrza w Wielkiej Brytanii 5 i 6 listopada 2025 roku
Źródło: Ventusky.com
Tegoroczna Noc Guya Fawkesa w Wielkiej Brytanii była najcieplejsza w historii. Meteorolożka BBC wyjaśnia, z czego wynikają wysokie temperatury w kraju i do kiedy się utrzymają.

Na początku listopada w Wielkiej Brytanii termometry pokazują wysokie wartości jak na porę roku. Noc po Dniu Guya Fawkesa, brytyjskim święcie ludowym obchodzonym 5 listopada, była najcieplejszą taką nocą w historii - poinformowała Helen Willetts, meteorolożka BBC.

14 stopni w nocy w listopadzie

Jak przekazała Willets, w wielu miejscach temperatura w nocy nie spadła poniżej 14 stopni Celsjusza. Najcieplej było w Teddington na przedmieściach Londynu, gdzie w najzimniejszym momencie nocy zanotowano 14,4 st. C. Jak napisała Willets, taka temperatura jest bardziej charakterystyczna dla dnia.

Ciepła noc nie była jednostkowym przypadkiem - wyjątkowo ciepły w Wielkiej Brytanii jest cały początek listopada. Typowe temperatury w nocy na początku tego miesiąca wahają się od 2 st. C w Szkocji do 5 st. C na południu Anglii. Tymczasem w tym roku w pierwszym tygodniu rzadko spadały do jednocyfrowych wartości i wynosiły zwykle od 10 do 14 st. C. Ciepłe były także dni - w środę w Plymouth na południu Anglii zarejestrowano 19 stopni, a w czwartek w kraju na termometrach obserwowano 5-6 stopni więcej niż zwykle.

Brytyjczycy doświadczają bardzo ciepłego początku listopada
Brytyjczycy doświadczają bardzo ciepłego początku listopada
Źródło: ANDY RAIN/EPA/PAP

Skąd takie ciepło w Wielkiej Brytanii? Meteorolożka wyjaśnia

Willets wyjaśnia, że tak ciepły początek listopada w Wielkiej Brytanii wynika z działalności prądu strumieniowego (jet stream) - silnego, dość wąskiego i prawie poziomego strumienia w atmosferze. Przenosi on ogromne masy powietrza z zachodu na wschód.

Jak tłumaczy Willets, Wielka Brytania znajduje się obecnie na południe od prądu strumieniowego i napływa do niej ciepłe powietrze z Azorów. Co więcej, nocne zachmurzenie zatrzymuje ciepło przy powierzchni ziemi, a temperatura morza na południowy wschód od Wysp jest wyższa nawet o 2 st. C od średniej, co tylko potęguje ciepło.

Według Willets ciepła pogoda w Wielkiej Brytanii utrzyma się w niedzielę i na początku przyszłego tygodnia. Prognozy wskazują, że w połowie listopada temperatury wrócą do typowych wartości. Wynoszą one około 8 st. C w północnej Szkocji do 11 st. C w południowej Anglii.

Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"

Autorka/Autor: kp

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: ANDY RAIN/EPA/PAP

