USA. Pszczoły zaatakowały kierowcę, zginął pieszy

W sobotni poranek w amerykańskim mieście Mesa w stanie Arizona doszło do nietypowego wypadku. Samochód dostawczy przewoził pojemnik z pszczołami. W pewnym momencie auto gwałtownie zjechało z drogi, uderzyło w słup i potrąciło przechodnia.

Arizona. Śmiertelny wypadek po użądleniu przez pszczoły

Na miejsce, w rejonie skrzyżowania Mesa Drive i McKellips Road, wezwano służby ratunkowe. Funkcjonariusze ustalili, że kierowca auta został użądlony przez pszczoły, które wydostały się z pojemnika. W wyniku zdarzenia kierujący stracił panowanie nad pojazdem.

Według informacji lokalnych mediów, zarówno kierowca, jak i potrącony pieszy trafili do szpitala. Niestety, pieszy zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Kierowca odniósł lżejsze rany i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na czas działań służb ratunkowych zamknięto północny pas ulicy. Policja początkowo informowała, że w pojeździe znajdowały się dwie osoby. Po dodatkowych ustaleniach służby sprecyzowały, że kierowca był jedynym pasażerem samochodu.