Woda porwała dom wraz z jego mieszkańcem. Nagranie

Świat

Mieszkaniec Alaski opublikował nagranie z powodzi, która nawiedziła stan w zeszłym tygodniu. Widać na nim dom, do którego wlało się dużo wody. Mieszkaniec relacjonował, że w pewnym momencie budynek został porwany przez żywioł.

W ubiegłym tygodniu do południowo-zachodniej Alaski dotarły pozostałości tajfunu Halong. Choć żywioł był już znacznie słabszy, niż gdy szalał u wybrzeży Azji, wywołał silny wiatr oraz intensywne opady deszczu, które doprowadziły do poważnej powodzi. Jedna osoba zginęła, a w całym regionie ewakuowano ponad 2000 mieszkańców.

Akcja, jaka na Alasce prawie się nie zdarza
Woda porwała dom

W sieci wciąż pojawiają się nagrania od mieszkańców, którzy doświadczyli powodzi. Autorem jednego z nich jest Steven Anaver z Kwigillingok - jednej z dwóch wiosek najbardziej poszkodowanych przez żywioł. Na materiale widać, jak Anaver wygląda za okno, gdzie panuje ciemność. W jego domu znajduje się dużo wody, w której pływają różne przedmioty.

Anaver relacjonował, że około godziny 3 w niedzielę poziom wody znacznie się podniósł, w około 10 minut sięgając jego kolan. Następnie dom się zachwiał, przechylił i został porwany przez wodę.

Uratowało go wzniesienie

Anaver powiedział, że woda niosła jego dom przez około półtora kilometra. Jego brat dodał później, że budynek zatrzymał się na niewielkim wzniesieniu, z którego wystawała deska, jakieś półtora metra od rzeki, która wciągała inne domy znacznie dalej. Anaver dodał, że gdyby nurt porwał dom, jego szanse na przeżycie znacznie by zmalały.

Około godziny 7 w niedzielę, gdy poziom wody się obniżył, dwóch sąsiadów przyszło mu z pomocą. Anaver przyznał, że był o krok od śmierci, ale udało mu się przeżyć.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: CNN, AP

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

TAGI:
PowódźAlaskaUSAburzaHuragany, tajfuny, cyklony
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica