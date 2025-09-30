W weekend mocno padało w mieście Nezahualcóyotl położonym w stanie Meksyk. Obfite opady spowodowały, że zalane zostały domy i ulice. Jak przekazał burmistrz miasta Adolfo Cerqueda Rebollo, żywioł uszkodził co najmniej 22 tysiące budynków.
Ulewy w Meksyku
Cerqueda poinformował, że system odwadniający został przeciążony przez intensywne opady deszczu i dlatego doszło do zalań.
Jak podają meteorolodzy, ilość deszczu, która spadła w ciągu zaledwie trzech godzin, odpowiadała miesięcznej sumie opadów.
