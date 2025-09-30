Ulewy w Meksyku Źródło: Pulserarte Mexico/ Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W weekend mocno padało w mieście Nezahualcóyotl położonym w stanie Meksyk. Obfite opady spowodowały, że zalane zostały domy i ulice. Jak przekazał burmistrz miasta Adolfo Cerqueda Rebollo, żywioł uszkodził co najmniej 22 tysiące budynków.

Ulewy w Meksyku

Cerqueda poinformował, że system odwadniający został przeciążony przez intensywne opady deszczu i dlatego doszło do zalań.

Jak podają meteorolodzy, ilość deszczu, która spadła w ciągu zaledwie trzech godzin, odpowiadała miesięcznej sumie opadów.

Ulewy w Meksyku Źródło: Pulserarte Mexico/ Reuters