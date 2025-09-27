Stany Zjednoczone przygotowują się na ulewy, osuwiska i powodzie

Dwie burze tropikalne nad Atlantykiem Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Depresja tropikalna, którą eksperci z Amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC) nazwali "Nine", znajduje się prawie 200 kilometrów od Bahamów i ponad 300 kilometrów od Kuby. Żywioł przemieszcza się na północy zachód z prędkością dziewięciu kilometrów na godzinę.

Zdaniem ekspertów, w ciągu najbliższych kilku dni układ prawdopodobnie przybierze na sile i stanie się burzą Imeldą. Żywioł może wkrótce uderzyć w południowo-wschodnie Stany Zjednoczone i przynieść ze sobą ulewne deszcze, silny wiatr, powodzie i osuwiska. Zagrożone są tereny od Florydy po Karolinę Północną.

Prognozowana trasa przejścia depresji tropikalnej Źródło: NOAA, NHC

Huragan Humberto

Na Atlantyku szaleje huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona - Humberto. Towarzyszący mu wiatr osiąga prędkość 230 kilometrów na godzinę. Żywioł nie uderzy w żaden ląd, ale może generować wysokie fale. Spodziewane one są dla części Wysp Nawietrznych, Wysp Dziewiczych, Portoryko i Bermudów - przekazał synoptyk z Miami.

Humberto przesuwa się w kierunku północno-zachodnim z prędkością około 13 km/h.

Prognozowana trasa przejścia huraganu Humberto Źródło: NOAA, NHC

Niebezpiecznie na Atlantyku - zdjęcie satelitarne Źródło: NOAA, NHC