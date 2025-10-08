Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury

Nor'easter zagraża części USA. Prognozowane opady na weekend Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych w kolejnych dniach ma dotrzeć nor'easter. To cyklon pozatropikalny, który tworzy się w zachodniej części Północnego Atlantyku. Burzy towarzyszy północno-wschodni wiatr i to stąd pochodzi nazwa tego fenomenu. Nor'easter zimą powoduje opady śniegu, ale może wystąpić o każdej porze roku, przynosząc ulewy.

Nor'easter zagraża USA. Dwa scenariusze synoptyków

Jak pisze stacja CNN, według prognoz w sobotę nad południowo-wschodnim wybrzeżem USA powstanie nor'easter, który ma spowodować wzburzone fale na morzu, ulewy oraz porywisty wiatr od Florydy po obie Karoliny oraz środkowy Atlantyk. Amerykańskie Centrum Prognoz Pogody (WPC) ostrzegło, że może to być to "w pełni rozwinięta" i "dość znacząca" burza.

To, jak długo utrzyma się nor'easter i jak silny będzie, nie jest jeszcze do końca jasne. Są dwa scenariusze, które rozważają synoptycy. W pierwszym z nich burza utworzyłaby się w sobotę gdzieś u wybrzeży Florydy i Karoliny Południowej, a w niedzielę przybrałaby na sile. To oznacza, że zostałaby w tym miejscu u wybrzeży USA nawet do wtorku.

Drugi scenariusz zakłada, że nor'easter powstanie w podobnym miejscu w sobotę i nasili się w niedzielę, przemieszczając się na północ w kierunku wybrzeża Karoliny Północnej. Potem stopniowo zjawisko miałoby przesunąć się na północ, co oznacza, że liczba dni, w trakcie których szalałoby na południowo-wschodnim wybrzeżu kraju, byłaby mniejsza. W tym przypadku gwałtowną pogodą w postaci deszczu i wiatru zagrożone byłyby jednak także wybrzeża środkowego Atlantyku oraz Nowa Anglia.

Nor'easter w USA. Ile deszczu spadnie, jak silnie może wiać

Od piątku do początku przyszłego tygodnia we wschodniej Karolinie Północnej mogą wystąpić opady deszczu o wysokości kilkudziesięciu litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 150 l/mkw. Te miejsca, gdzie burza utrzyma się na dłużej, będą zagrożone powodziami błyskawicznymi.

Oprócz opadów nor'easter będzie niósł także silny, porywisty wiatr. Jego prędkość może osiągać nawet do 80 kilometrów na godzinę.

Nor'easter zmierza do USA. Prognozowane opady na weekend Źródło: Ventusky.com