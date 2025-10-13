Nor'easter doprowadził do podtopień w USA Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rozległy cyklon pozatropikalny nor'easter przemieszcza się wzdłuż środkowego wybrzeża Atlantyku. Żywioł wziął swoją nazwę od kierunku wiatru, wiejącego z północnego wschodu. Niesie ze sobą silny wiatr, a także obfite opady deszczu. Amerykańscy synoptycy przewidują, że miejscami może spaść ponad 130 litrów wody na metr kwadratowy.

W niedzielę po południu w Karolinie Północnej, Wirginii, Marylandzie, Delaware i New Jersey odnotowano porywy wiatru o prędkości ponad 80 kilometrów na godzinę. W Cape Lookout w Karolinie Północnej wiało z prędkością prawie 100 km/h.

Stan wyjątkowy

"W związku z ciągłym przemieszczaniem się nor'easter przez Nowy Jork, ogłaszam stan wyjątkowy we wszystkich gminach i hrabstwach najbardziej dotkniętych burzą. Bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Jorku jest moim najwyższym priorytetem. Apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności, dopóki cyklon nie przejdzie przez nasz stan" - oświadczyła w niedzielę gubernatorka stanu Nowy Jork Kathy Hochul.

Według jej biura, ponad siedem tysięcy pracowników służb komunalnych jest w pogotowiu, aby zareagować w razie wystąpienia przerw w dostawach prądu. Ekipy są przygotowane do pracy w nocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zagrożone są wszystkie dzielnice miasta Nowy Jork, a także Long Island i część hrabstwa Westchester. Burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, zapewnił, że lokalne władze pracują całą dobę z partnerami stanowymi, aby zapewnić nowojorczykom bezpieczeństwo i dostęp do informacji.

Thank you, @GovKathyHochul and your team, for working with us to keep New Yorkers safe during this storm.



All our teams here locally are working around the clock with our state partners to ensure New Yorkers are informed and safe. We’ll continue to keep you updated as new… https://t.co/BAyQuCn5Bi — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 12, 2025 Rozwiń

Opóźnione loty

Nor'easter wpływa na ruch lotniczy w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, powodując opóźnienia lotów - podaje CNN powołują się na Federalną Administrację Lotnictwa (FAA). W niedzielę wieczorem średnie opóźnienie na lotnisku Johna F. Kennedy’ego wynosiło ponad trzy godziny. Według serwisu FlightAware.com, łącznie w całym kraju opóźnionych było prawie siedem tysięcy lotów.

Władze transportowe metropolii nowojorskiej poinformowały, że ruch pustych ciągników siodłowych i ciągników z naczepami będzie zabroniony na siedmiu mostach i tunelach do godziny 18 w poniedziałek. Miasto przygotowuje się również na ewentualne powodzie i zalanie metra. Na niektórych stacjach zakładane są pokrywy na otwory wentylacyjne, co ma zapobiec przedostawaniu się wody.

Nor'easter niesie obfite opady deszczu. Doszło do podtopień Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Powodzie w New Jersey

Stan wyjątkowy ogłoszono także we wszystkich 21 hrabstwach sąsiedniego stanu New Jersey. Tamtejsze władze ogłosiły wiele zmian w kursowaniu m.in. autobusów do Nowego Jorku, Atlantic City i Cape May. Gubernatorka tego stanu, Tahesha Way, apelowała w sobotę o zachowanie szczególnej ostrożności i pozostanie w domach. Niektóre miasta na wybrzeżu New Jersey już teraz zaczynają odczuwać skutki powodzi. Z powodu przypływu zalane są ulice na nisko położonych obszarach w Avalon, Brigantine i Atlantic City.

- Wciąż prawdopodobne są umiarkowane lub silne powodzie przybrzeżne. Możliwe są też rozległe podtopienia dróg, znaczne zalanie budynków, skutkujące koniecznością ewakuacji mieszkańców-ostrzegają meteorolodzy z portalu NHS.

Gubernator Marylandu, Wes Moore, powstrzymał się od ogłaszania stanu wyjątkowego, ale nadal apeluje o czujność. - Zachęcam wszystkich mieszkańców Marylandu, aby zadbali o to, by ich bliscy i sąsiedzi monitorowali sytuację pogodową - powiedział Moore. - Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich - dodał.

usa1