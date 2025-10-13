Rozległy cyklon pozatropikalny nor'easter przemieszcza się wzdłuż środkowego wybrzeża Atlantyku. Żywioł wziął swoją nazwę od kierunku wiatru, wiejącego z północnego wschodu. Niesie ze sobą silny wiatr, a także obfite opady deszczu. Amerykańscy synoptycy przewidują, że miejscami może spaść ponad 130 litrów wody na metr kwadratowy.
W niedzielę po południu w Karolinie Północnej, Wirginii, Marylandzie, Delaware i New Jersey odnotowano porywy wiatru o prędkości ponad 80 kilometrów na godzinę. W Cape Lookout w Karolinie Północnej wiało z prędkością prawie 100 km/h.
Stan wyjątkowy
"W związku z ciągłym przemieszczaniem się nor'easter przez Nowy Jork, ogłaszam stan wyjątkowy we wszystkich gminach i hrabstwach najbardziej dotkniętych burzą. Bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Jorku jest moim najwyższym priorytetem. Apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności, dopóki cyklon nie przejdzie przez nasz stan" - oświadczyła w niedzielę gubernatorka stanu Nowy Jork Kathy Hochul.
Według jej biura, ponad siedem tysięcy pracowników służb komunalnych jest w pogotowiu, aby zareagować w razie wystąpienia przerw w dostawach prądu. Ekipy są przygotowane do pracy w nocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zagrożone są wszystkie dzielnice miasta Nowy Jork, a także Long Island i część hrabstwa Westchester. Burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, zapewnił, że lokalne władze pracują całą dobę z partnerami stanowymi, aby zapewnić nowojorczykom bezpieczeństwo i dostęp do informacji.
Opóźnione loty
Nor'easter wpływa na ruch lotniczy w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, powodując opóźnienia lotów - podaje CNN powołują się na Federalną Administrację Lotnictwa (FAA). W niedzielę wieczorem średnie opóźnienie na lotnisku Johna F. Kennedy’ego wynosiło ponad trzy godziny. Według serwisu FlightAware.com, łącznie w całym kraju opóźnionych było prawie siedem tysięcy lotów.
Władze transportowe metropolii nowojorskiej poinformowały, że ruch pustych ciągników siodłowych i ciągników z naczepami będzie zabroniony na siedmiu mostach i tunelach do godziny 18 w poniedziałek. Miasto przygotowuje się również na ewentualne powodzie i zalanie metra. Na niektórych stacjach zakładane są pokrywy na otwory wentylacyjne, co ma zapobiec przedostawaniu się wody.
Powodzie w New Jersey
Stan wyjątkowy ogłoszono także we wszystkich 21 hrabstwach sąsiedniego stanu New Jersey. Tamtejsze władze ogłosiły wiele zmian w kursowaniu m.in. autobusów do Nowego Jorku, Atlantic City i Cape May. Gubernatorka tego stanu, Tahesha Way, apelowała w sobotę o zachowanie szczególnej ostrożności i pozostanie w domach. Niektóre miasta na wybrzeżu New Jersey już teraz zaczynają odczuwać skutki powodzi. Z powodu przypływu zalane są ulice na nisko położonych obszarach w Avalon, Brigantine i Atlantic City.
- Wciąż prawdopodobne są umiarkowane lub silne powodzie przybrzeżne. Możliwe są też rozległe podtopienia dróg, znaczne zalanie budynków, skutkujące koniecznością ewakuacji mieszkańców-ostrzegają meteorolodzy z portalu NHS.
Gubernator Marylandu, Wes Moore, powstrzymał się od ogłaszania stanu wyjątkowego, ale nadal apeluje o czujność. - Zachęcam wszystkich mieszkańców Marylandu, aby zadbali o to, by ich bliscy i sąsiedzi monitorowali sytuację pogodową - powiedział Moore. - Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich - dodał.
Autorka/Autor: Anna Bruszewska
Źródło: CNN, PAP