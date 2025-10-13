Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nor'easter w USA. Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy

|
USA
Nor'easter doprowadził do podtopień w USA
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Nor'easter wędruje wzdłuż środkowego wybrzeża Atlantyku. Niesie ze sobą silny wiatr, a także obfite opady deszczu. W stanach Nowy Jork i New Jersey ogłoszono stan wyjątkowy. - Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich - apelował gubernator stanu Maryland, Wes Moore.

Rozległy cyklon pozatropikalny nor'easter przemieszcza się wzdłuż środkowego wybrzeża Atlantyku. Żywioł wziął swoją nazwę od kierunku wiatru, wiejącego z północnego wschodu. Niesie ze sobą silny wiatr, a także obfite opady deszczu. Amerykańscy synoptycy przewidują, że miejscami może spaść ponad 130 litrów wody na metr kwadratowy.

W niedzielę po południu w Karolinie Północnej, Wirginii, Marylandzie, Delaware i New Jersey odnotowano porywy wiatru o prędkości ponad 80 kilometrów na godzinę. W Cape Lookout w Karolinie Północnej wiało z prędkością prawie 100 km/h.

Stan wyjątkowy

"W związku z ciągłym przemieszczaniem się nor'easter przez Nowy Jork, ogłaszam stan wyjątkowy we wszystkich gminach i hrabstwach najbardziej dotkniętych burzą. Bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Jorku jest moim najwyższym priorytetem. Apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności, dopóki cyklon nie przejdzie przez nasz stan" - oświadczyła w niedzielę gubernatorka stanu Nowy Jork Kathy Hochul.

Według jej biura, ponad siedem tysięcy pracowników służb komunalnych jest w pogotowiu, aby zareagować w razie wystąpienia przerw w dostawach prądu. Ekipy są przygotowane do pracy w nocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zagrożone są wszystkie dzielnice miasta Nowy Jork, a także Long Island i część hrabstwa Westchester. Burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, zapewnił, że lokalne władze pracują całą dobę z partnerami stanowymi, aby zapewnić nowojorczykom bezpieczeństwo i dostęp do informacji.

Opóźnione loty

Nor'easter wpływa na ruch lotniczy w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, powodując opóźnienia lotów - podaje CNN powołują się na Federalną Administrację Lotnictwa (FAA). W niedzielę wieczorem średnie opóźnienie na lotnisku Johna F. Kennedy’ego wynosiło ponad trzy godziny. Według serwisu FlightAware.com, łącznie w całym kraju opóźnionych było prawie siedem tysięcy lotów.

Władze transportowe metropolii nowojorskiej poinformowały, że ruch pustych ciągników siodłowych i ciągników z naczepami będzie zabroniony na siedmiu mostach i tunelach do godziny 18 w poniedziałek. Miasto przygotowuje się również na ewentualne powodzie i zalanie metra. Na niektórych stacjach zakładane są pokrywy na otwory wentylacyjne, co ma zapobiec przedostawaniu się wody.

usa2
Nor'easter niesie obfite opady deszczu. Doszło do podtopień
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Powodzie w New Jersey

Stan wyjątkowy ogłoszono także we wszystkich 21 hrabstwach sąsiedniego stanu New Jersey. Tamtejsze władze ogłosiły wiele zmian w kursowaniu m.in. autobusów do Nowego Jorku, Atlantic City i Cape May. Gubernatorka tego stanu, Tahesha Way, apelowała w sobotę o zachowanie szczególnej ostrożności i pozostanie w domach. Niektóre miasta na wybrzeżu New Jersey już teraz zaczynają odczuwać skutki powodzi. Z powodu przypływu zalane są ulice na nisko położonych obszarach w Avalon, Brigantine i Atlantic City.

- Wciąż prawdopodobne są umiarkowane lub silne powodzie przybrzeżne. Możliwe są też rozległe podtopienia dróg, znaczne zalanie budynków, skutkujące koniecznością ewakuacji mieszkańców-ostrzegają meteorolodzy z portalu NHS.

Gubernator Marylandu, Wes Moore, powstrzymał się od ogłaszania stanu wyjątkowego, ale nadal apeluje o czujność. - Zachęcam wszystkich mieszkańców Marylandu, aby zadbali o to, by ich bliscy i sąsiedzi monitorowali sytuację pogodową - powiedział Moore. - Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich - dodał.

usa1
usa1

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: CNN, PAP

Udostępnij:
TAGI:
USAburza
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
Świat
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
Prognoza
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
Prognoza
Mała Wysoka
Wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje Polka
Świat
Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Spojrzeli na radar, zobaczyli chmary ptaków
Świat
Mamba czarna (Dendroaspis polylepis) - zdj. poglądowe
Te "węże ostrzegają nas przed rosnącym zagrożeniem"
Nauka
Tak wygląda góra Hotaka zimą
Akcja ratunkowa w Alpach Japońskich. Jedna osoba zmarła
Świat
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
To będzie chłodna i mglista noc
Prognoza
Białucha
Park rozrywki ma problemy finansowe, 30 białuchom grozi eutanazja
Świat
Trzęsienie w Chinach
Trzęsienie ziemi w Chinach. Wstrząsy odczuwalne w dużych miastach
Świat
Po intensywnych opadach i przerwaniu grobli woda w Vallecito w Kolorado sięgała mostów
Strumień zamienił się w rwący potok, ewakuacja prawie 400 domów
Świat
Pogoda na 16 dni
Dwa giganty, a Polska między nimi
Prognoza
Nor'easter na zdjęciach satelitarnych
Gigantyczne fale, porywy przekraczające 90 km/h. Nadciąga nor'easter
Świat
Wyspa Thursday, Australia
Atak rekina. Nastolatek w stanie krytycznym
Świat
Ulewne deszcze w Meksyku
Ulice jak rwące potoki. Zginęło ponad 40 osób
Świat
Burza Alice w Hiszpanii
Ulice zalane w ciągu kilku minut. Nadciągają kolejne ulewy
Świat
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jacht u wybrzeży Portugalii
Świat
Spadnie deszcz
Przed nami kolejny deszczowy dzień
Prognoza
Motyl
To nagranie z motylem obejrzały miliony internautów
Ciekawostki
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Nie rozstaniemy się z parasolami. Pogoda na jutro
Prognoza
Białe koralowce
Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Włoch
Świat
Po ulewach na Florydzie niektóre auta utknęły w wodzie
Auta zatopione w wodzie, jeziora przed domami
Świat
Komar
Zebrali szczątki owadów z szyb autobusów, wyniki były zaskakujące
Nauka
Deszczowa aura
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
Prognoza
Drozd wędrowny (Turdus migratorius) - zdjęcie poglądowe
Ptaki pomyliły dzień z nocą. "To szalone"
Nauka
Martwa foka na plaży w Ustce (woj. pomorskie)
Martwa foka na plaży w Ustce
Polska
Ule spłonęły w Holandii
Podpalono ule. Spłonęło pół miliona pszczół
Świat
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi
Potężne wstrząsy na granicy kontynentów. Wydano czerwony alert
Świat
Jesień, liść, deszcz
To będzie pochmurny dzień z deszczem i porywistym wiatrem
Prognoza
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Widzieliśmy, jak ziemia i samochody się poruszają". Są kolejne ofiary
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica