Według Radia Marti ulewne deszcze najbardziej dały się we znaki mieszkańcom prowincji Guantanamo, na wschodzie Kuby. Rozgłośnia przekazała, że trudna sytuacja panuje w mieście Caimanera, gdzie woda zalega na ulicach.

Powódź dotknęła też miasto Camaguey, a także kilka okolicznych miejscowości. W całym regionie brakuje prądu na skutek awarii w lokalnej elektrowni. Doszło do niej w rezultacie uszkodzenia jednego z bloków.

Kuba. Kilka tysięcy ludzi odciętych od świata

Powołujący się na zdjęcia internautów portal CiberCuba przekazał natomiast, że około sześciu tysięcy mieszkańców wsi położonych wokół miejscowości Imias nie może przenieść się w bardziej bezpieczne miejsca, bo zawalił się most na głównej drodze prowadzącej wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy.

Według niezależnych mediów podtopienia i powodzie na Kubie to nie tylko efekt intensywnych opadów deszczu, ale również rezultat niesprawnych sieci kanalizacyjnych, które często są zatkane przez masowo zalegające na ulicach śmieci.

