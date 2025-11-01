W Kenii osunęła się ziemia. Są ofiary śmiertelne Źródło: Reuters

W ostatnich dniach w zachodniej Kenii, w rejonie Wielkich Rowów Afrykańskich, intensywnie padało. W sobotę około godziny 4 lokalnego czasu ulewa doprowadziła do osuwiska w hrabstwie Elgeyo-Marakwet. Masa ziemi i błota zeszła na domy. Zginęło 21 osób, a 30 osób jest zaginionych - podała agencja prasowa AFP. Udało się uratować 25 osób - podał w komunikacie minister spraw wewnętrznych Kenii Kipchumba Murkomen.

Według wcześniejszych informacji żywioł pochłonął życie 13 osób.

Kolejne ofiary śmiertelne osuwiska

Do akcji ratunkowej skierowano wojsko i śmigłowce policyjne. Na miejscu działa także Kenijski Czerwony Krzyż, który przekazał, że zakończono już pierwszą turę ewakuacji, przenosząc w bezpieczne miejsce 11 osób. Kolejny lot ma zabrać pięć kolejnych osób. Ze względu na zalania i zablokowane drogi dostęp do niektórych terenów jest jednak utrudniony.

Poszukiwania przerwano na noc, mają zostać wznowione w niedzielę.

Aerial views show the extent of destruction in Chesongoch after heavy overnight rains triggered a landslide and flash floods.



Kenya Red Cross teams, working with the National and County Governments, are coordinating rescue and relief efforts, including air evacuations for the… pic.twitter.com/SrVmFYF5fr — Kenya Red Cross (@KenyaRedCross) November 1, 2025 Rozwiń

Częste osuwiska w Kenii

W ostatnich latach w wyniku powodzi i osuwisk zginęły setki mieszkańców Kenii. W ubiegłym roku lawina błotna i powodzie błyskawiczne zabiły 61 osób w centrum kraju. Naukowcy uważają, że za nasilenie się niebezpiecznych zjawisk odpowiadają zmiany klimatu.

Kenijski Departament Meteorologiczny ostrzegł, że w kilku regionach spodziewane są dalsze obfite opady deszczu, w związku z tym istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia kolejnych powodzi błyskawicznych i osunięć ziemi, szczególnie w obszarach górzystych.

W piątek lawina błotna wywołana intensywnymi opadami nawiedziła również wschodnią część sąsiedniej Ugandy. Ugandyjski Czerwony Krzyż poinformował, że zginęło co najmniej 13 osób.