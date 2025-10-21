Rekordowo zła jakość powietrza. Wszystko przez petardy

Zanieczyszczone powietrze w Nowym Delhi w Indiach Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Diwali to hinduistyczne święto światła, obchodzone przez kilka dni każdego roku w Indiach. W tym roku rozpoczęło się 20 października. Oprawę święta wzbogacają sztuczne ognie i petardy.

Rekordowe zanieczyszczenie powietrza przez petardy

Huczne świętowanie Diwali przyniosło zaskakujący skutek. Szwajcarska grupa IQAir zajmująca się badaniem jakości powietrza poinformowała, że we wtorek jakość powietrza w Nowym Delhi, stolicy Indii, pogorszyła się tak bardzo, że miasto stało się najbardziej zanieczyszczonym na świecie. Stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 było ponad 59 razy wyższe niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Fatalną jakość powietrza odnotowano także w poniedziałek.

Do drastycznego pogorszenia się jakości powietrza w Nowym Delhi przyczyniło się używanie petard podczas obchodów Diwali w poniedziałkowy wieczór. W zeszłym tygodniu Najwyższy Sąd Indii zezwolił na używanie w mieście tak zwanych "zielonych petard" przez maksymalnie trzy godziny w niedzielę i poniedziałek. Emitują one od 30 do 50 mniej procent zanieczyszczeń od swoich klasycznych odpowiedników. Świadkowie donieśli jednak Reutersowi, że petardy odpalano także poza wyznaczonymi godzinami.

Według prognoz w najbliższych dniach jakość powietrza w Nowym Delhi pozostanie zła. Każdej zimy stolica Indii i sąsiednie dystrykty są narażone na gęsty smog, ponieważ zimne, ciężkie powietrze zatrzymuje pył budowlany, spaliny samochodowe oraz dym z pożarów w rejonie obszarów rolniczych. W rezultacie wielu spośród 20 milionów mieszkańców zmaga się z chorobami układu oddechowego.

Zła jakość powietrza także w Pakistanie

Ze złą jakością powietrza zmagają się także inne kraje w Azji Południowej. Jednym z nich jest Pakistan. Władze Pendżabu, prowincji graniczącej z Indiami, wdrożyły "plan awaryjny" mający na celu zwalczanie zanieczyszczeń. Obejmuje on działania zapobiegające pożarom gospodarstw rolnych i emisji spalin z pojazdów oraz używanie pistoletów antysmogowych. To urządzenia rozpylające drobne krople wody, które tworzą mgłę przyciągającą i opuszczającą cząstki zanieczyszczeń na ziemię.

We wtorek jakość powietrza w Lahore, stolicy pakistańskiego Pendżabu, była tak zła, że wg rankingu IQAir było ono drugim najbardziej zanieczyszczonym na świecie. Sajid Bashir, rzecznik Agencji Ochrony Środowiska Pendżabu, powiedział, że największym problemem jest powietrze napływające z indyjskiego Pendżabu i innych regionów, które wpływa na jakość powietrza w różnych częściach pakistańskiego Pendżabu.