Tajwan. Wylało jezioro zaporowe. Wioski pod wodą, błotem i gruzem

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Fung-wong to burza tropikalna, która jeszcze kilka dni temu była potężnym żywiołem, poruszającym się nad południowo-wschodnią Azją. Supertajfun przetoczył się między innymi nad Filipinami, gdzie zginęło co najmniej 27 osób, a około 1,4 miliona musiało opuścić swoje domy. Na przełomie środy i czwartku Fung-wong dotarł do Tajwanu, przynosząc ulewne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Lokalne media informują o co najmniej 88 osobach rannych w północno-wschodnim powiacie Yilan i mieście Xinzhu położonym na północy wyspy.

Jezioro wylało. Woda zalała wioski

Skutki uderzenia burzy tropikalnej odczuli również mieszkańcy wschodnich rejonów Tajwanu. Na rzece Matai'an doszło do wylania jeziora zaporowego, które powstało w wyniku zawalenia się jednego z brzegów rzeki. W konsekwencji kilka wiosek w powiecie Hualian zostało zalanych masami błota i gruzu. Wcześniej lokalne władze wydały najwyższe ostrzeżenia przed powodziami błyskawicznymi.

"Deutsche Welle" informuje o zalanych miejscowościach w powiecie Yilan. W usuwaniu skutków katastrofy pomagają żołnierze oraz służby ratunkowe. W środę władze Tajwanu zamknęły szkoły oraz budynki przesiębiorstw w 12 powiatach i miastach, między innymi w Kaohsiung i Taichung. Tajwańska agencja meteorologiczna poinformowała, że ​​burza osłabła i przesunęła się na północny wschód, w kierunku Pacyfiku.