Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tajwan. Wylało jezioro zaporowe. Wioski pod wodą, błotem i gruzem

Burza tropikalna Fung-wong natarła na Tajwan, doprowadzając do powodzi oraz osunięć ziemi. Na wschodnim wybrzeżu wyspy doszło do wylania jeziora zaporowego na rzece Matai’an, co doprowadziło do podtopienia okolicznych wiosek.

Fung-wong to burza tropikalna, która jeszcze kilka dni temu była potężnym żywiołem, poruszającym się nad południowo-wschodnią Azją. Supertajfun przetoczył się między innymi nad Filipinami, gdzie zginęło co najmniej 27 osób, a około 1,4 miliona musiało opuścić swoje domy. Na przełomie środy i czwartku Fung-wong dotarł do Tajwanu, przynosząc ulewne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Lokalne media informują o co najmniej 88 osobach rannych w północno-wschodnim powiacie Yilan i mieście Xinzhu położonym na północy wyspy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejne ewakuacje i zamknięte szkoły. Jest apel, by nie wychodzić na plaże

Kolejne ewakuacje i zamknięte szkoły. Jest apel, by nie wychodzić na plaże

Tajfun miotał mostem jak zabawką. Zobacz nagranie

Tajfun miotał mostem jak zabawką. Zobacz nagranie

Jezioro wylało. Woda zalała wioski

Skutki uderzenia burzy tropikalnej odczuli również mieszkańcy wschodnich rejonów Tajwanu. Na rzece Matai'an doszło do wylania jeziora zaporowego, które powstało w wyniku zawalenia się jednego z brzegów rzeki. W konsekwencji kilka wiosek w powiecie Hualian zostało zalanych masami błota i gruzu. Wcześniej lokalne władze wydały najwyższe ostrzeżenia przed powodziami błyskawicznymi.

"Deutsche Welle" informuje o zalanych miejscowościach w powiecie Yilan. W usuwaniu skutków katastrofy pomagają żołnierze oraz służby ratunkowe. W środę władze Tajwanu zamknęły szkoły oraz budynki przesiębiorstw w 12 powiatach i miastach, między innymi w Kaohsiung i Taichung. Tajwańska agencja meteorologiczna poinformowała, że ​​burza osłabła i przesunęła się na północny wschód, w kierunku Pacyfiku.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: NHK, DW, Enex

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
TajwanHuragany, tajfuny, cyklony
Czytaj także:
Nad Wielką Brytanię nadciąga burza Claudia
Ulewy w Wielkiej Brytanii. W 24 godziny może spaść tyle deszczu, ile w miesiąc
Świat
Smog w Nowym Delhi
Dym z pól uprawnych zatruwa największe miasto świata
Smog
Prognozowane opady nad Półwyspem Iberyjskim
Zerwane dachy, zniszczenia i podtopienia. Claudia sieje postrach
Świat
Silny wiatr
Silny wiatr w Polsce. IMGW wydał alarmy
Prognoza
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
Prognoza
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył w Australii najstarsze skorupki jaj krokodyli
Wspinały się po drzewach i polowały jak lamparty
Nauka
Zorza polarna
Dwie wyjątkowe noce. Mogą przynieść najsilniejsze od lat zorze polarne
Świat
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Czeka nas zimna noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Wulkan Santa Bárbara - zdjęcie poglądowe
W Portugalii budzi się wulkan
Świat
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Nawet 18 stopni, a potem przydadzą się zimowe opony
Prognoza
"Dwugłowy" robak (bez drugiego zooida) - wybarwione mięśnie (zielony) i mózg (czerwony)
Tak wyglądają dwugłowe robaki. Odkryli je Polacy
Nauka
Skumulowana suma opadów śniegu w Europie do 28 listopada
Zimno rozpocznie prawdziwy szturm. Kiedy spadnie śnieg
Prognoza
Hiszpania, burza
Potężne fale w Hiszpanii. Setki interwencji służb
Świat
Jeden z protestujących w miejscu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny
"Nie możemy zjeść pieniędzy"
Świat
Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Niedźwiadek na lotnisku. Wstrzymano loty
Świat
Rekin zaatakował surfera w Australii
"Coś wyłoniło się z wody"
Świat
Tajwan. Na wyspie trwają przygotowania do uderzenia tajfunu Fung-wong, 11.11.2025
Kolejne ewakuacje i zamknięte szkoły. Jest apel, by nie wychodzić na plaże
Świat
Pompa ciepła jest coraz bardziej popularnym sposobem modernizacji domowych systemów grzewczych
Pompa ciepła w modernizowanym domu
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Gęsta mgła
Mgły w Polsce. W tych miejscach uważajmy
Polska
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Zorza polarna w Polsce. "To dopiero przedsmak"
Polska
Pingwin peruwiański
"Są o krok od całkowitego wyginięcia"
Ciekawostki
Deszcz, pochmurno, jesień
Sporo chmur na niebie, do 12 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Noc, mgła
Gęste mgły. IMGW ostrzega
Prognoza
Chmury, Ziemia, widok z kosmosu
Dziewięć minut SI w kosmosie. "Przełomowy sukces"
Nauka
deszcz parasole shutterstock_2405034483
W wielu miejscach przydadzą się parasole
Prognoza
Legwany spadają z drzew
Jest tak zimno, że legwany spadają z drzew
Świat
Ulewy na greckiej wyspie Lesbos
Zalane domy, zamknięte szkoły. Ulewy na greckiej wyspie
Świat
Deszcz ze śniegiem, opady
Zrobi się cieplej, ale później czeka nas duży zwrot
Prognoza
Pszczoła Megachile lucifer
Pszczoła z "diabelskimi rogami". Niezwykłe odkrycie
Nauka
Tiangong - wizualizacja
Utknęli przez kosmiczny śmieć. Co z ich powrotem na Ziemię?
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica