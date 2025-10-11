Logo TVN24
Auta zatopione w wodzie, jeziora przed domami

|
Po ulewach na Florydzie niektóre auta utknęły w wodzie
Ulewy na Florydzie doprowadziły do podtopień
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Mieszkańcy południowej Florydy zmagali się z intensywnymi opadami deszczu. Zalane zostały ulice, przed domami utworzyły się jeziora. Niektóre auta utknęły w wodzie.

W piątek na południu Florydy intensywnie padało. Ulewy nawiedziły zwłaszcza hrabstwa znajdujące się na wybrzeżu Atlantyku.

Podjazdy przed domami na Florydzie zamieniły się w jeziora

Silne opady wystąpiły między innymi w hrabstwie Brevard. Tom Myers, mieszkaniec miasta Titusville, wskazał na miejsce, w którym znajduje się parking. Było ono całkowicie zalane. Przyznał, że sytuacja nie wyglądała tak źle jak podczas huraganu Milton - nawiedził on USA, w tym Florydę, w ubiegłym roku, zabijając 42 osoby - ale nigdy nie widział czegoś podobnego.

Lało także w pobliskim mieście Cocoa Beach. Jego mieszkanka Collette Ferrell powiedziała, że podjazd przed jej domem nad laguną Indian River zamienił się w jezioro.

- Wczoraj w nocy wiatr znad rzeki wiał tak mocno, że woda wdzierała się pod worki i do naszego garażu. Mieliśmy tam włączoną pompę, żeby wypompowywać wodę, a przecież to nawet nie był huragan - relacjonowała w rozmowie z telewizją WESH.

Ulewy zalały także wiele dróg, pojawiły się utrudnienia. Niektóre auta ugrzęzły w wodzie.

ulewy floryda
Ulewy na Florydzie doprowadziły do podtopień
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

"To było ogłuszające"

Mocno padało też w hrabstwach Jupiter i Martin. Zanotowano tam opady rzędu 20 litrów na metr kwadratowy - podała telewizja WPTV. Ulewa spowodowała zamknięcie na wiele godzin jednej z głównych dróg w hrabstwie Jupiter. W hrabstwie Martin trudne warunki na drogach przyczyniły się do ponad 40 kolizji.

- To było w pewnym sensie ogłuszające. Słychać było, jak (deszcz - red.) wali na piętrze i w dach. To było po prostu niesamowite - powiedział w rozmowie z WPTV Mike Richmond, który śledził warunki pogodowe w okolicy.

Tworzy się u wybrzeży USA, przyniesie ulewy i porywisty wiatr
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tworzy się u wybrzeży USA, przyniesie ulewy i porywisty wiatr

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: WESH, WPTV, CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
