Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje

Burza tropikalna Fengshen, lokalnie nazywana Ramil, uderzyła w niedzielę w filipińską prowincję Sorsogon położoną w centrum kraju. Jak podał lokalny portal Inquirer, w wyniku żywiołu zginęło co najmniej siedem osób. Poprzednio pisaliśmy o pięciu ofiarach śmiertelnych. Trwają poszukiwania dwóch zaginionych.

Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny Źródło: PAP/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Ewakuowano ponad 20 tysięcy osób

Burza przyniosła ze sobą obfite opady deszczu, które doprowadziły do powstania powodzi i osunięć ziemi. Jak podała w niedzielę filipińska Krajowa Rada ds. Zarządzania Ryzykiem Klęsk Żywiołowych, zmusiła do ewakuacji ponad 22 tysiące osób. Największe zniszczenia odnotowano na terenie wysp Visayas, a także centralnej i południowej części Luzonu oraz w regionie Bicol.

Jak podała filipińska agencja meteorologiczna PAGASA, towarzyszący burzy wiatr osiągał w porywach prędkość 80-90 kilometrów na godzinę. Z prognoz ekspertów wynika, że Fengshen będzie wędrował na północny zachód.

Zginęła vlogerka

Żywioł sprawił, że zginęła pięcioosobowa rodzina, w tym pięciomiesięczne dziecko. Do tragedii doszło w okolicach miejscowości Pitogo, 153 km na południowy wschód od stolicy kraju, Manili. O świcie przewrócone przez wiatr drzewo runęło na dom, w którym znajdowali się ludzie.

Kolejną ofiarą śmiertelną żywiołu była 23-letnia vlogerka Mae Urdelas. Dziewczyna poślizgnęła się i wpadła do potoku. Jak podają lokalne media, porwał ją silny nurt i utonęła. Świadkami tej tragedii był jej brat i szwagier. Do zdarzenia doszło w mieście Ivisan na wyspie Panay.

Władze poinformowały, że we wschodniej prowincji Samar zaginął 30-letni rybak. Nie wrócił do domu po tym, jak w sobotę wybrał się na połów.

⚠️ ULAT NG INSIDENTE | PAGKABUWAL NG PUNO NG BULI SA BRGY. CAWAYANIN, PITOGO, QUEZON 📅 Oktubre 19, 2025 | 5:30 AM Ang... Posted by Mdrrmo Pitogo on Saturday, October 18, 2025 Rozwiń