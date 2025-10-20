Logo TVN24
Świat

Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje

Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny
Ewakuacja w miecie Roxas na Filipinach
Źródło: Reuters/Philippine Coast Guard
Bilans ofiar śmiertelnych burzy tropikalnej Fengshen, która uderzyła w Filipiny, wzrósł do siedmiu osób. Żywioł zmusił do ewakuacji ponad 20 tysięcy ludzi.

Burza tropikalna Fengshen, lokalnie nazywana Ramil, uderzyła w niedzielę w filipińską prowincję Sorsogon położoną w centrum kraju. Jak podał lokalny portal Inquirer, w wyniku żywiołu zginęło co najmniej siedem osób. Poprzednio pisaliśmy o pięciu ofiarach śmiertelnych. Trwają poszukiwania dwóch zaginionych.

Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny
Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny
Źródło: PAP/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Ewakuowano ponad 20 tysięcy osób

Burza przyniosła ze sobą obfite opady deszczu, które doprowadziły do powstania powodzi i osunięć ziemi. Jak podała w niedzielę filipińska Krajowa Rada ds. Zarządzania Ryzykiem Klęsk Żywiołowych, zmusiła do ewakuacji ponad 22 tysiące osób. Największe zniszczenia odnotowano na terenie wysp Visayas, a także centralnej i południowej części Luzonu oraz w regionie Bicol.

Jak podała filipińska agencja meteorologiczna PAGASA, towarzyszący burzy wiatr osiągał w porywach prędkość 80-90 kilometrów na godzinę. Z prognoz ekspertów wynika, że Fengshen będzie wędrował na północny zachód.

filipiny
Ewakuacja w miecie Roxas na Filipinach
Źródło: Reuters/Philippine Coast Guard

Zginęła vlogerka

Żywioł sprawił, że zginęła pięcioosobowa rodzina, w tym pięciomiesięczne dziecko. Do tragedii doszło w okolicach miejscowości Pitogo, 153 km na południowy wschód od stolicy kraju, Manili. O świcie przewrócone przez wiatr drzewo runęło na dom, w którym znajdowali się ludzie.

Kolejną ofiarą śmiertelną żywiołu była 23-letnia vlogerka Mae Urdelas. Dziewczyna poślizgnęła się i wpadła do potoku. Jak podają lokalne media, porwał ją silny nurt i utonęła. Świadkami tej tragedii był jej brat i szwagier. Do zdarzenia doszło w mieście Ivisan na wyspie Panay.

Władze poinformowały, że we wschodniej prowincji Samar zaginął 30-letni rybak. Nie wrócił do domu po tym, jak w sobotę wybrał się na połów.

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters,newsinfo.inquirer.net

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FRANCIS R. MALASIG

