Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

COP30. Mieli dostać 300 miliardów dolarów. Wciąż czekają

|
Zniszczenia wywołane przez huragan Melissa
Światowi liderzy pozują do zdjęcia na spotkaniu przed szczytem klimatycznym COP30
Źródło: Reuters
W piątek odbył się drugi dzień spotkania światowych liderów przed szczytem klimatycznym COP30. Kraje najbardziej dotknięte zmianami klimatu zaapelowały o pomoc do największych emitentów. Padły także kolejne ustalenia.

W piątek światowi liderzy ponownie spotkali się przed szczytem klimatycznym COP30 w Belem w Brazylii. Głos zabrał sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres, który powiedział, że świat musi przyspieszyć, aby zniwelować różnice w ambicjach i wdrażaniu tak zwanych wkładów określonych na szczeblu krajowym (NDC).

- Odkąd 10 lat temu przyjęto paryskie porozumienie klimatyczne, wkłady określone na szczeblu krajowym były barometrem ambicji klimatycznych państw. Najnowsze NDC oznaczają pewien postęp, ale musimy być szczerzy na szczycie prawdy. Plany i polityki, które są na stole, są dalekie od wystarczających. Podczas COP30 odnówmy wielką obietnicę, jaką świat złożył dekadę temu w Paryżu, rozpoczynając nową dekadę wdrażania i przyspieszania - powiedział Guterres.

Światowi liderzy pozują do zdjęcia na spotkaniu przed szczytem klimatycznym COP30
Światowi liderzy pozują do zdjęcia na spotkaniu przed szczytem klimatycznym COP30
Światowi liderzy pozują do zdjęcia na spotkaniu przed szczytem klimatycznym COP30
Źródło: PAP/EPA/ANDRE COELHO
Światowi liderzy pozują do zdjęcia na spotkaniu przed szczytem klimatycznym COP30
Światowi liderzy pozują do zdjęcia na spotkaniu przed szczytem klimatycznym COP30
Źródło: PAP/EPA/ANDRE COELHO
Światowi liderzy pozują do zdjęcia na spotkaniu przed szczytem klimatycznym COP30
Światowi liderzy pozują do zdjęcia na spotkaniu przed szczytem klimatycznym COP30
Źródło: PAP/EPA/ANTONIO LACERDA

Kraje dotknięte skutkami zmian klimatu apelują o pomoc

Wśród światowych przywódców znaleźli się politycy z państw najbardziej narażonych na zmiany klimatu. Jednym z nich był dyplomata Smith Augustin z Haiti - kraju, który niedawno nawiedził potężny huragan Melissa. Zaapelował on do państw, które mają największy udział w światowych emisjach, o wsparcie w przygotowaniach do kolejnych katastrofalnych zdarzeń.

- Huragan i ulewy zdruzgotały mój kraj. Kraje rozwijające się, szczególnie małe państwa wyspiarskie, są najmniej odpowiedzialne za zmiany klimatu - zaznaczył.

Wypowiedział się także wiceprezydent Kenii Kithure Kindiki. Przyznał, że w jego kraju ratownicy wciąż poszukują osób zaginionych w wyniku powodzi z ubiegłego tygodnia. - Cykl ekstremalnych susz na zmianę z niszczycielskimi powodziami, który dawniej zdarzał się raz na stulecie, wciąż nas zabija - dodał.

Agencja informacyjna AP podkreśliła, że na poprzednim szczycie klimatycznym kraje rozwinięte zadeklarowały przeznaczenie 300 miliardów dolarów na pomoc biedniejszym krajom w radzeniu sobie z klęskami żywiołowymi. Pieniądze nie zostały jeszcze przekazane.

USA nie ma. Chiny: nikt nie może sobie pozwolić na pozostanie w tyle
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

USA nie ma. Chiny: nikt nie może sobie pozwolić na pozostanie w tyle

Władze Brazylii krytykowane za hipokryzję

Podobnie jak w czwartek, z krytyką spotkały się władze Brazylii. Przedstawiciele rządu, w tym szefowa resortu do spraw planowania i budżetu Simone Tebet, poinformowali, że zakończona została budowa trasy rzecznej łączącej Amazonię z czterema portami Ameryki Południowej nad Pacyfikiem. Od czwartku odbyło się kilka protestów rdzennej ludności, która punktuje hipokryzję władz, ponieważ realizacja inwestycji wymagała wyrębu wielu hektarów puszczy amazońskiej. Jak ustalił brazylijski dziennik "Forum", w kolejnych latach planowane są kolejne projekty, w tym lotniska.

Władze Brazylii zostały także potępione za wydawanie pozwoleń na wydobycie węgla, mimo że kraj pozyskuje energię w 80 procentach z zielonych źródeł, głównie z elektrowni wodnych. Przykładowo w lipcu ponownie uruchomiono kopalnię węgla w miejscowości Candiota na południu kraju. Ministerstwo Energii uzasadniło tę decyzję troską o większą niezawodność systemu elektroenergetycznego, co ma pozwolić na wprowadzenie do sieci większej ilości odnawialnych źródeł energii.

Zaśmiecone Belem - miasto-gospodarz szczytu klimatycznego COP30
Zaśmiecone Belem - miasto-gospodarz szczytu klimatycznego COP30
Zaśmiecone Belem - miasto-gospodarz szczytu klimatycznego COP30
Źródło: PAP/EPA/FRAGA ALVES
Zaśmiecone Belem - miasto-gospodarz szczytu klimatycznego COP30
Zaśmiecone Belem - miasto-gospodarz szczytu klimatycznego COP30
Źródło: PAP/EPA/FRAGA ALVES
Zaśmiecone Belem - miasto-gospodarz szczytu klimatycznego COP30
Zaśmiecone Belem - miasto-gospodarz szczytu klimatycznego COP30
Źródło: PAP/EPA/FRAGA ALVES

COP30. Piątkowe ustalenia

W piątek podczas spotkania przywódców doszło do kilku ustaleń. 44 kraje poparły Belém Declaration on Hunger, Poverty, and Human-Centered Climate Action. Określa ona konkretne kroki mające na celu zwalczanie głodu i ubóstwa poprzez rozwiązania klimatyczne. Deklaracja zobowiązuje do rozbudowy systemów zabezpieczenia społecznego uwzględniających zmiany klimatu, inwestowania w odporną na nie produkcję żywności oraz wspieranie drobnych rolników i lokalnych społeczności w zarządzaniu ryzykiem klimatycznym.

Do piątku 19 krajów poparło zobowiązanie Belem 4X. Jego celem jest zapewnienie wsparcia politycznego i promowanie współpracy międzynarodowej w celu co najmniej czterokrotnego zwiększenia zużycia zrównoważonych paliw do 2035 roku.

Kilkanaście państwo przyjęło także Declaration on the Open Coalition on Compliance Carbon Markets. Jest ona kierowana przez Brazylię i uznaje rosnące globalne znaczenie przestrzegania przepisów dotyczących rynków emisji dwutlenku węgla oraz ich rolę w stymulowaniu dekarbonizacji i wspieraniu krajów w realizacji ich celów w zakresie działań klimatycznych.

Ponadto na szczycie przyjęto deklarację Belém Declaration on Fighting Environmental Racism. Ma ona na celu wspieranie międzynarodowego dialogu na temat powiązań między równością rasową, klimatem i środowiskiem oraz wzmocnienie wymiaru praw człowieka, w szczególności sprawiedliwości społecznej, w międzynarodowej polityce środowiskowej i klimatycznej. Zyskała ona poparcie Państw Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji i Oceanii.

Na szczycie nie ma Trumpa

Na szczycie nieobecny jest prezydent Donald Trump, nie ma też członków jego administracji. Rządu USA sprzeciwia się działaniom na rzecz klimatu. Takie postępowanie potępił Maina Vakufa Talia, minister środowiska Tuvalu. - Panie prezydencie, to haniebne lekceważenie reszty świata - zwrócił się do Trumpa.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, cop30.br

Źródło zdjęcia głównego: ORLANDO BARRIA/EFE/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Zmiany klimatuSzczyt klimatyczny
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Strażak znalazł zagubioną Biblię po 20 latach od przejścia huraganu
Huragan porwał Biblię. Znalazła się po 20 latach
Ciekawostki
Mgła, zamglenie, jesień
Rozproszyła się, ale wróci. Nad tymi miejscami rozciągnie się gęsta mgła
Prognoza
Przez Rio Bonito do Iguacu w stanie Parana przeszło tornado
Budynki w prawie całym mieście uszkodzone
Świat
Ptaki, Mierzeja Wiślana
Nawet milion ptaków dziennie przelatuje nad tym miejscem w Polsce
Polska
Pochmurno, jesień, chmury
Dziś w części kraju pogoda zacznie się psuć
Prognoza
Prognozowana temperatura w USA
Ponad 150 milionów ludzi czeka "znaczne ochłodzenie". Mogą paść rekordy
Świat
Przed nami chłodna noc
Czeka nas chłodna noc
Prognoza
Tajfun Fung-wong na zdjęciach satelitarnych
Dopiero co przeszedł tam śmiercionośny tajfun, a na horyzoncie kolejne zagrożenie
Świat
Zima, śnieg, zimno, mróz
Pogoda na zimę. Najnowsza prognoza IMGW
Prognoza
Zgniły wyż, mgły, pochmurno
W weekend pogoda mocno się zmieni
Prognoza
Trzęsienie ziemi w rejonie Zatoki Kalifornijskiej
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Meksyku
Świat
Ekolodzy i naukowcy wyławiają martwe delfiny podczas fali upałów i suszy w Amazonii w 2023 roku
Te jeziora mają stan podgorączkowy. Wyrok śmierci dla zwierząt
Świat
Ogromna sieć pająków w jaskini na pograniczu Grecji i Albanii
Żyje w niej ponad 100 tysięcy pająków. Odkryto ogromną sieć
Ciekawostki
Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Odstrzelili ponad 200 niedźwiedzi. Polscy ekolodzy złożyli skargę
Świat
Obrady przy okrągłym stole podczas konferencji klimatycznej COP30
USA nie ma. Chiny: nikt nie może sobie pozwolić na pozostanie w tyle
Świat
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Ofiary śmiertelne w Wietnamie. "Woda nadeszła nagle", wiało z niszczycielską prędkością
Świat
shutterstock_2695462255
Po mglistym poranku zrobi się pogodnie
Prognoza
Mirungi (Mirounga), potocznie nazywane słoniami morskimi
Ptasia grypa zdziesiątkowała populację słoni morskich
Świat
Hiszpania
Woda wdzierała się do piwnic i garaży
Świat
Foka szara
Młoda foka na plaży w Pobierowie. Trafi na rehabilitację
Polska
shutterstock_2695462255
Pojawią się przymrozki
Prognoza
shutterstock_2075905432
Pogoda taka, że może nie być czym oddychać
Prognoza
Obywatele Senegalu, zdjęcie ilustracyjne
Mocno padało. Nastąpił wzrost zachorowań i śmierci
Świat
Inwazja szczurów 1-0005
Setki szczurów biegały po domu. Jeden pił wodę z kranu
Świat
Zniszczenia w prowincji Cebu po przejściu tajfunu Kalmaegi
Zabił co najmniej 140 osób. Teraz idzie na Wietnam
Świat
Zorza polarna we Władysławowie (Pomorskie)
"Najbliższe noce mogą być spektakularne". Kiedy wypatrywać zorzy polarnej
Polska
Załamanie pogody w Lizbonie
Załamanie pogody w Portugalii. Ponad tysiąc interwencji służb
Świat
Bobrzy Superksiężyc, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wyjątkowa superpełnia Księżyca na zdjęciach
Polska
Mgła, jesień
Gęsta mgła na drogach. Obowiązują żółte alarmy IMGW
Prognoza
Słonecznie
Słonecznie, do 14 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica