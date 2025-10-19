Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Australia. Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone

|
Australię nawiedzają październikowe upały
Australię nawiedzają październikowe upały
Źródło: Ventusky.com
Na zachodzie Australii odnotowano rekordowe temperatury dla października. W niektórych miejscach było ponad 40 stopni Celsjusza.

Zachodnią Australię nawiedziła fala upałów - było tam 10-15 stopni Celsjusza cieplej niż średnio o tej porze roku. Australijskie Biuro Meteorologii (BoM) podało w mediach społecznościowych, że w sobotę 18 października w trzech miejscowościach w stanie Australia Zachodnia odnotowano rekordowe temperatury dla października. W Telfer było 44,3 st. C, w Warburton - 43,6 st. C, a w Red Rocks Point - 42,7 st. C.

Fala upałów zmierza do wschodniej Australii

Na skwar muszą uważać nie tylko mieszkańcy zachodniej Australii. BoM i lokalna stacja 9News ostrzegają, że fala upałów przemieszcza się przez kraj w kierunku wschodniego wybrzeża, gdzie mieszka większość Australijczyków.

Synoptycy prognozują, że w poniedziałek fala gorąca ma dotrzeć do stanów Australia Południowa i Nowa Południowa Walia, a w środę - na wschodnie wybrzeże, gdzie będzie 12-16 stopni więcej niż wynosi średnia dla wielolecia. W związku z tym w stanie Queensland do wtorku obowiązuje ostrzeżenie o silnej fali upałów.

W prognozie nawet 46 stopni

Stacja 9News, powołując się na dane z serwisu Weatherzone, podaje, że w najbliższych dniach w Queensland, Nowej Południowej Walii, Australijskim Terytorium Stołecznym i Australii Południowej mogą paść rekordowo wysokie temperatury jak na październik. W tym ostatnim stanie w poniedziałek może być nawet 46 stopni. To więcej niż dotychczasowy rekord dla tego miesiąca - w 1995 roku w miejscowości Oodnadatta zanotowano 45,4 stopnia.

W lasach zaobserwowano zmianę. "Sygnał ostrzegawczy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W lasach zaobserwowano zmianę. "Sygnał ostrzegawczy"

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: PAP, 9News, BoM

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

Udostępnij:
TAGI:
AustraliaUpał
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mglista aura
Niebezpieczna pogoda w połowie Polski. IMGW ostrzega
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
Polska
Surtsey - zdj. poglądowe
Na młodej wyspie odkryto rośliny, których nie powinno tam być
Nauka
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Na północnym Pacyfiku dzieje się coś niezwykłego"
Nauka
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat
Ciekawostki
Śmiertelny wypadek na Filipinach
Drzewo zmiażdżyło dom. Nie żyje rodzina
Świat
Muchomor plamisty
Ten internetowy trend "może doprowadzić do tragedii"
Ciekawostki
Zorza w Dębkach (Pomorskie)
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
Polska
Jesień, liście, słońce, Gdańsk
Miejscami będzie tylko siedem stopni
AdobeStock_480196644
Deszcz spadających gwiazd w październiku. Kiedy spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Czeka nas mroźna noc, pojawią się mgły
Nocą chwyci mróz
lahti wypadek mapa
Ogromny karambol na autostradzie. "Nagle pojawiła się szalona mgła"
Świat
Krupa śnieżna w Jaworniku (woj. podkarpacie)
Krupa śnieżna spadła na Podkarpaciu
Polska
Chmury kłębiaste, jesień
Nadchodzi zmiana w pogodzie
Widok na Honolulu
U wybrzeży rajskiej wyspy odkryto nowy gatunek bakterii
Nauka
Sztorm na Bałtyku i dynamiczna pogoda w Ustce
Sztorm na Bałtyku. Ryzyko gwałtownego wezbrania wody
"Ciemna" strona Księżyca
Tajemnica "ciemnej" strony Księżyca. Załogowy lot pomoże ją wyjaśnić
Nauka
Fontanny lawy z wulkanu Kilauea
Efektowna erupcja. Nagranie
Świat
Dolina Pięciu Stawów Polskich, 18.10
Ośnieżone stoki, oblodzenia. Warunki są trudne
Polska
Planetarium Śląskie
"Chorzów się powiększył, w kosmosie"
Nauka
Wyblakła rafa niedaleko wyspy Cayman Brac na Morzu Karaibskim
Osiągnęliśmy pierwszy punkt krytyczny. Następne czekają w kolejce. Co robić?
Agnieszka Stradecka
Ulewy
Ulewy i porywy do 85 km/h. Uważajmy
Jesień, deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
Dziś lokalnie może spaść deszcz ze śniegiem
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
"Miałam wrażenie, że obserwuję czerwie z filmu 'Diuna'"
Nauka
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
Tutaj nocą dość mocno popada
Wydra "ukradła" deskę surferce
Wydra zabrała deskę surferce
Świat
Wiewiórka szara (łac. Sciurus carolinensis)
Nas męczy, a wiewiórkom może sprzyjać
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
W pogodzie będzie się działo. Niż ma przynieść zimowe opady, a wyż - lekki mróz
W prognozach widać wzrost temperatury
Jest szansa na 20 stopni. A czego spodziewać się 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica