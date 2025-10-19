Australię nawiedzają październikowe upały Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zachodnią Australię nawiedziła fala upałów - było tam 10-15 stopni Celsjusza cieplej niż średnio o tej porze roku. Australijskie Biuro Meteorologii (BoM) podało w mediach społecznościowych, że w sobotę 18 października w trzech miejscowościach w stanie Australia Zachodnia odnotowano rekordowe temperatury dla października. W Telfer było 44,3 st. C, w Warburton - 43,6 st. C, a w Red Rocks Point - 42,7 st. C.

Fala upałów zmierza do wschodniej Australii

Na skwar muszą uważać nie tylko mieszkańcy zachodniej Australii. BoM i lokalna stacja 9News ostrzegają, że fala upałów przemieszcza się przez kraj w kierunku wschodniego wybrzeża, gdzie mieszka większość Australijczyków.

Synoptycy prognozują, że w poniedziałek fala gorąca ma dotrzeć do stanów Australia Południowa i Nowa Południowa Walia, a w środę - na wschodnie wybrzeże, gdzie będzie 12-16 stopni więcej niż wynosi średnia dla wielolecia. W związku z tym w stanie Queensland do wtorku obowiązuje ostrzeżenie o silnej fali upałów.

Heat built across Western Australia yesterday with maximum temperatures 10 to 15° C above the October average. Some... Posted by Bureau of Meteorology on Saturday, October 18, 2025 Rozwiń

W prognozie nawet 46 stopni

Stacja 9News, powołując się na dane z serwisu Weatherzone, podaje, że w najbliższych dniach w Queensland, Nowej Południowej Walii, Australijskim Terytorium Stołecznym i Australii Południowej mogą paść rekordowo wysokie temperatury jak na październik. W tym ostatnim stanie w poniedziałek może być nawet 46 stopni. To więcej niż dotychczasowy rekord dla tego miesiąca - w 1995 roku w miejscowości Oodnadatta zanotowano 45,4 stopnia.