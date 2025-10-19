Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na czwartek.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek na południu kraju może mocno wiać. Żółte alarmy przed silnym wiatrem mogą pojawić się w województwach:

dolnośląskim , w powiatach południowych;

opolskim , w powiatach: głubczyckim, prudnickim, nyskim;

śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;

małopolskim , w powiatach położonych w południowej połowie regionu;

podkarpackim, w powiatach południowych.

Prognoza zagrożeń IMGW Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.