Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na czwartek.
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
W czwartek na południu kraju może mocno wiać. Żółte alarmy przed silnym wiatrem mogą pojawić się w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach południowych;
- opolskim, w powiatach: głubczyckim, prudnickim, nyskim;
- śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;
- małopolskim, w powiatach położonych w południowej połowie regionu;
- podkarpackim, w powiatach południowych.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
