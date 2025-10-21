Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na czwartek i piątek.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na czwartek

W czwartek może silnie powiać. IMGW planuje tego dnia wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach: dolnośląskim (w powiatach południowych), opolskim (w powiecie nyskim), śląskim (w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała), małopolskim (w powiatach południowych), podkarpackim (w powiatach południowych).

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na piątek

W piątek mogą pojawić się żółte alarmy przed silnym wiatrem w nadmorskich powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.