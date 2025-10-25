Nadciąga silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

IMGW opublikował ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem wydano w województwach:

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk;

zachodniopomorskim, w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim.

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru południowo-zachodniego o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h.

Alarmy będą w mocy w niedzielę w godzinach 2-8.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

W niedzielę ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem mogą zostać objęte także inne tereny. Alarmy pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim a także w części województw małopolskiego oraz pomorskiego.

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

W poniedziałek alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w powiatach nadmorskich województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP