Nadciąga silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW

IMGW opublikował ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na kolejne dni.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy przed silnym wiatrem wydano w województwach:
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk;
- zachodniopomorskim, w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim.
W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru południowo-zachodniego o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h.
Alarmy będą w mocy w niedzielę w godzinach 2-8.
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
W niedzielę ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem mogą zostać objęte także inne tereny. Alarmy pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim a także w części województw małopolskiego oraz pomorskiego.
Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek
W poniedziałek alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w powiatach nadmorskich województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: dd, anw
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski