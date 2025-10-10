Logo TVN24
Prognoza długoterminowa IMGW. Co przyniesie pogoda zimą 2025/2026?

Zima, pogoda, śnieg
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Prognoza długoterminowa na listopad i grudzień 2025 oraz styczeń i luty 2026. Czego spodziewać się w pogodzie w nadchodzących miesiącach? IMGW przygotował eksperymentalną prognozę na zimę.

Prognoza długoterminowa na jesień. Listopad 2025

Jak wynika z prognozy IMGW, w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych prawdopodobnie będą się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad 2025 r. dla wybranych miast w Polsce
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad 2025 r. dla wybranych miast w Polsce
Źródło: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla listopada z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2025 r.
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla listopada z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2025 r.
Źródło: IMGW

Prognoza długoterminowa na zimę. Grudzień 2025

Grudzień według IMGW ma być podobny do listopada. Opady i temperatura będą zawierać się w normie wieloletniej z lat 1991-2020.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na grudzień 2025 r. dla wybranych miast w Polsce
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na grudzień 2025 r. dla wybranych miast w Polsce
Źródło: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla grudnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na grudzień 2025 r.
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla grudnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na grudzień 2025 r.
Źródło: IMGW

Prognoza długoterminowa na zimę. Styczeń 2026

W styczniu w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza ma utrzymywać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Inaczej ma być w przypadku miesięcznej sumy opadów atmosferycznych - w całym kraju powinna być ona powyżej normy wieloletniej.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na styczeń 2026 r. dla wybranych miast w Polsce
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na styczeń 2026 r. dla wybranych miast w Polsce
Źródło: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla stycznia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na styczeń 2026 r.
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla stycznia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na styczeń 2026 r.
Źródło: IMGW

Prognoza długoterminowa na zimę. Luty 2026

A jak będzie w lutym? Według IMGW w całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej mają się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na luty 2026 r. dla wybranych miast w Polsce
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na luty 2026 r. dla wybranych miast w Polsce
Źródło: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla lutego z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na luty 2026 r.
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla lutego z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na luty 2026 r.
Źródło: IMGW
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kiedy spadnie śnieg? Analiza

Kiedy spadnie śnieg? Analiza

Arleta Unton-Pyziołek
La Niña na Pacyfiku. Może wpłynąć na pogodę zimą

La Niña na Pacyfiku. Może wpłynąć na pogodę zimą

Nauka

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"

W IMGW-PIB oraz w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie średnią miesięczną temperaturę bądź sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy z wielolecia. Obecnie jako odniesienie wykorzystywane są wartości z okresu 1991-2020.

Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortowane są od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza temperaturę lub opady w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych - "powyżej normy".

W przypadku klasy "powyżej normy" możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej kilkudziesięciu obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. W przypadku określenia "poniżej normy" miesiąc będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie", czyli podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

  • powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
  • poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
  • w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Eksperci z IMGW wskazali, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg czy deszcz itp.).

Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych

IMGW wyjaśnia, że pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres. Rozbieżności wynikają zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych, często lokalnych zjawisk, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.

Meteorolodzy przypominają, że z tak dużym wyprzedzeniem nie da się dokładniej opisać przewidywanej pogody. Należy pamiętać o tym, że powyższa prognoza jest orientacyjna, a jej charakter jest eksperymentalny oraz że dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Autorka/Autor: dd

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Perkowski/Shutterstock

