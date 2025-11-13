Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Zmarzniemy. Średnio w ciągu doby będzie od 0 do 5 stopni

|
Deszcz ze śniegiem
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
Ciepłe chwile dobiegają końca. W weekend przez Polskę przejdzie front atmosferyczny, którzy przyniesie opady i ochłodzenie. W nowym tygodniu cała Polska wejdzie termicznie w przedzimie. Pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Pogodę w południowej części Europy nadal kształtuje pogodny wał wyżowy Wencke, ciągnący się od północno-wschodniej Afryki, przez południowe Włochy, po Rumunię. Południowa część Polski znajdzie się na jego skraju i tutaj w dalszym ciągu napływać będzie suche i ciepłe powietrze z południowego zachodu. Na niebie pojawią się niegroźne chmury piętra wysokiego i średniego. Jednocześnie w północnej i zachodniej Europie dominują głębokie ośrodki niżowe - jeden z centrum nad Półwyspem Kolskim (Quirin), a drugi na południowy zachód od Irlandii (Pepe). Znajdują się one w znacznej odległości od siebie, jednak łączy je strefa frontu polarnego, czyli charakterystyczna granica pomiędzy cieplejszymi i chłodniejszymi masami powietrza. W północnej części Polski przebiegać będzie właśnie część tego frontu, tak zwana dolina fali frontowej. Jednak ze względu na znaczną odległość od niżów, będzie mniej aktywna w zjawiska. 

Wspomniany front w godzinach nocnych początkowo wyrazi się jedynie wzrostem zachmurzenia do całkowitego w północno-zachodniej części kraju. Dopiero w drugiej części nocy i nad ranem pojawią się na nim słabe opady deszczu. W ciągu dnia obejmie on północną część kraju, będzie położony równoleżnikowo, niemal stacjonarnie, nie przesuwając znacznie granicy zachmurzenia i opadów w kierunku centrum i południa kraju.

Klatka kluczowa-20812
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Nadciąga ochłodzenie. Popada deszcz ze śniegiem

Ochłodzenie płynące z północnego zachodu i północy, za frontem, który mozolnie będzie się przesuwał z północy w kierunku centrum, zdecydowanie odczujemy dopiero kolejnej nocy, czyli z piątku na sobotę. Przejściowo mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem.

W sobotę i niedzielę główna strefa frontowa będzie przemieszczać się przez centrum i dalej, stopniowo, na południe i południowy wschód kraju, pogłębiając ochłodzenie. Od poniedziałku znaczna część kraju - a we wtorek już cała Polska - wejdzie termicznie w tak zwane przedzimie. Oznacza to, że średnia dobowa temperatura powietrza będzie się wahać w zakresie od 0 do 5 stopni Celsjusza. W takich warunkach termicznych każda strefa frontowa będzie wiązała się z ryzykiem opadów mieszanych, szczególnie na północy, gdzie nie można wykluczyć we wtorek rano niewielkiej pokrywy śnieżnej i w rejonie górskim samego śniegu. Synoptycznie znajdziemy się wtedy w tzw. tylnej części niżu, z napływem z północy chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego.

Pogoda na piątek 14.11

Piątek przyniesie na południu kraju pogodną aurę, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Okresami zrobi się też bezchmurnie. W pasie centralnym prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia przedfrontowego z umiarkowanego do dużego. Na północy, w strefie frontowej, zachmurzenie przeważnie będzie całkowite z opadami deszczu, przeważnie słabymi. W ciągu 12 godzin spadnie 2-5 litrów na metr kwadratowy, jedynie lokalnie możliwy jest umiarkowany opad do 10 l/mkw. w czasie 12 godzin. Termometry pokażą maksymalnie od 10-11 st. C na północy, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na południu. Powieje południowo-zachodni i zachodni wiatr, skręcający na północy za frontem na północno-zachodni, przeważnie umiarkowany. Jedynie w rejonie górskim okaże się dość silny i okresami silny z porywami do 50-70 kilometrów na godzinę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze

W czwartek będzie ciepło, aura dopisze

Zimno rozpocznie prawdziwy szturm. Kiedy spadnie śnieg

Zimno rozpocznie prawdziwy szturm. Kiedy spadnie śnieg

Pogoda na weekend

W sobotę w centrum i na południu kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Związana z frontem atmosferycznym strefa opadów deszczu, przeważnie słabych, ciągnąć się będzie od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez Łódź, Warszawę, po Lubelszczyznę. Na północy zachmurzenie okaże się umiarkowane i tam opady będą zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni, przeważnie umiarkowany wiatr. Jedynie na Podkarpaciu południowo-zachodni, okresami dość silny, w porywach rozpędzać się może do 30-50 km/h.

Niedziela w przeważającej części kraju zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu. Nad ranem i wieczorem możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach samego śniegu. Najintensywniej będzie sypało na południowym wschodzie Polski. Padać nie powinno jedynie na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C w Małopolsce. Wiatr, południowo-wschodni i zmienny, okaże się słaby i umiarkowany.

Zimno

W poniedziałek na południowym wschodzie Polski zachmurzenie będzie całkowite. Spodziewane są ciągłe opady deszczu, rano i wieczorem przejściowo popada deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W pozostałej części kraju wystąpi duże zachmurzenie i opady o charakterze przelotnym - w centrum deszczu, a na północy deszczu ze śniegiem i miejscami samego śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na południu. Powieje południowo-wschodni do północnego wiatr, przeważnie umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny.

Wtorek na południu i w centrum kraju upłynie pod znakiem dość pogodnej aury, zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Na północy spodziewane jest okresami duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na południu. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego, okaże się dość silny w całym kraju. 

Klatka kluczowa-20831
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lozovii Andryi/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Światła północy i południa ozdobiły niebo
Ciekawostki
Silny wiatr i szansa na przejaśnienia
Silny wiatr nie odpuszcza tej części kraju. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Skutki wylania jeziora zaporowego na rzece Matai'an
Wylało jezioro zaporowe. Wioski pod wodą, błotem i gruzem
Świat
Nad Wielką Brytanię nadciąga burza Claudia
Ulewy w Wielkiej Brytanii. W 24 godziny może spaść tyle deszczu, ile w miesiąc
Świat
Smog w Nowym Delhi
Dym z pól uprawnych zatruwa największe miasto świata
Smog
Prognozowane opady nad Półwyspem Iberyjskim
Zerwane dachy, zniszczenia i podtopienia. Claudia sieje postrach
Świat
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
Prognoza
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył w Australii najstarsze skorupki jaj krokodyli
Wspinały się po drzewach i polowały jak lamparty
Nauka
Zorza polarna
Dwie wyjątkowe noce. Mogą przynieść najsilniejsze od lat zorze polarne
Świat
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Czeka nas zimna noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Wulkan Santa Bárbara - zdjęcie poglądowe
W Portugalii budzi się wulkan
Świat
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Nawet 18 stopni, a potem przydadzą się zimowe opony
Prognoza
"Dwugłowy" robak (bez drugiego zooida) - wybarwione mięśnie (zielony) i mózg (czerwony)
Tak wyglądają dwugłowe robaki. Odkryli je Polacy
Nauka
Skumulowana suma opadów śniegu w Europie do 28 listopada
Zimno rozpocznie prawdziwy szturm. Kiedy spadnie śnieg
Prognoza
Hiszpania, burza
Potężne fale w Hiszpanii. Setki interwencji służb
Świat
Jeden z protestujących w miejscu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny
"Nie możemy zjeść pieniędzy"
Świat
Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Niedźwiadek na lotnisku. Wstrzymano loty
Świat
Rekin zaatakował surfera w Australii
"Coś wyłoniło się z wody"
Świat
Tajwan. Na wyspie trwają przygotowania do uderzenia tajfunu Fung-wong, 11.11.2025
Kolejne ewakuacje i zamknięte szkoły. Jest apel, by nie wychodzić na plaże
Świat
Pompa ciepła jest coraz bardziej popularnym sposobem modernizacji domowych systemów grzewczych
Pompa ciepła w modernizowanym domu
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Gęsta mgła
Mgły w Polsce. W tych miejscach uważajmy
Polska
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Zorza polarna w Polsce. "To dopiero przedsmak"
Polska
Pingwin peruwiański
"Są o krok od całkowitego wyginięcia"
Ciekawostki
Deszcz, pochmurno, jesień
Sporo chmur na niebie, do 12 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Noc, mgła
Gęste mgły. IMGW ostrzega
Prognoza
Chmury, Ziemia, widok z kosmosu
Dziewięć minut SI w kosmosie. "Przełomowy sukces"
Nauka
deszcz parasole shutterstock_2405034483
W wielu miejscach przydadzą się parasole
Prognoza
Legwany spadają z drzew
Jest tak zimno, że legwany spadają z drzew
Świat
Ulewy na greckiej wyspie Lesbos
Zalane domy, zamknięte szkoły. Ulewy na greckiej wyspie
Świat
Deszcz ze śniegiem, opady
Zrobi się cieplej, ale później czeka nas duży zwrot
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica