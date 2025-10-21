Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na pięć dni. Nadciąga załamanie pogody

|
AdobeStock_628505635
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Jeszcze przez kilka dni będzie można cieszyć się dość wysoką temperaturą, bo nadciąga załamanie pogody. Weekend przyniesie deszcz, ochłodzenie i bardzo silny wiatr, który w porywach może lokalnie rozpędzać się nawet do 100 kilometrów na godzinę.

Ciśnienie cały czas stopniowo spada, ponieważ znajdujemy się w przedniej części rozległego niżu Irawan, w strumieniu ciepłego i wilgotnego powietrza napływającego z południowego zachodu. Centrum tego ośrodka ciśnienia ulokowane jest w rejonie Wysp Owczych.

Cyklon Joshua przyniesie ocieplenie

W kolejnych dniach kluczowe z naszej perspektywy w rozwoju sytuacji synoptycznej będzie tworzenie się, a następnie rozwój niżu Joshua. Uformuje się on najbliższej nocy na Atlantyku na zafalowaniu frontu chłodnego, a już w ciągu dnia w środę znajdzie się w rejonie Morza Celtyckiego jako młody cyklon. W czwartek będzie bardzo szybko przemieszczał się Kanał La Manche w kierunku Danii i pogłębiał się, pchając jednocześnie z południowo-zachodniej części Europy do Polski ciepłe powietrze.

Pogoda na środę

W środę na ogół wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na zachodzie, a na wschodzie okresowymi rozpogodzeniami. Ze względu na dużą wilgoć miejscami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, szczególnie na zachodzie kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 11-13 st. C na północnym wschodzie do 15-16 st. C w przeważającej części kraju. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, jedynie w rejonie górskim okresami dość silny. Może wiać z prędkością do 30-40 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 50-70 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek będzie podobny do środy, jednak zrobi się jeszcze cieplej. Lokalnie temperatura maksymalna może sięgnąć 20 stopni Celsjusza, szczególnie na południu kraju, gdzie dodatkowym czynnikiem wspierającym będzie efekt fenowy. Od piątku do niedzieli włącznie nastąpi ochłodzenie i powrót cyrkulacji strefowej. Kolejne fronty wędrować będą z zachodu na wschód kraju, zapewniając dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe, przewagę chmur i deszczu oraz silny i porywisty wiatr w całym kraju.

Czwartek na wschodzie i w centrum kraju zapowiada się dość pogodnie, zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. Na zachodzie prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia do całkowitego aż do wystąpienia słabych, ciągłych opadów deszczu o sumie 2-7 litrów na metr kwadratowy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C. Lokalnie na południu może być nawet 20 st. C. Wiatr południowy i południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 30-50 km/h. W górach może osiągać do 80-100 km/h.

Piątek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu o natężeniu 5-10 l/mkw., lokalnie 15-20 l/mkw. Termometry pokażą wyrównane wartości w całym kraju - od 11 do 13 st. C. Powieje południowy wiatr, szybko i gwałtownie skręcający na południowo-zachodni i zachodni, dość silny i silny w całym kraju. W porywach będzie wiał do 40-60 km/h, lokalnie 70 km/h.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Poza tym przelotnie popada deszcz o sumie 2-5 l/mkw. (na północnym zachodzie do 5-10 l/mkw.). Padać nie będzie jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-10 st. C na północy i w centrum do 12 st. C na południu. Wiatr południowo-zachodni okaże się dość silny i silny w całym kraju, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. W niedzielę spodziewane są przelotne opady deszczu w przeważającej części kraju rzędu 2-5 l/mkw.(na północnym zachodzie spadnie do 5-10 l/mkw.). Opady nie pojawią się jedynie na południowym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-10 st. C na północy i w centrum do 11 st. C na południu. Powieje południowo-zachodni, dość silny i silny wiatr. W całym kraju w porywach osiągnie do 40-60 km/h, lokalnie do 70-80 km/h, a na Bałtyku ponad 100 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: 628505635

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
