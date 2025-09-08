Prognoza pogody w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy w Polsce spodziewane jest zachmurzenie, przeważnie umiarkowane, do przejściowo dużego w całym kraju. Opady deszczu oraz lokalne burze utrzymają się całą noc na południu kraju. Ich suma opadów deszczu wyniesie 5-15 litrów na metr kwadratowy. Deszcz może jeszcze występować lokalnie w centrum, ale szybko zaniknie. W drugiej części nocy, szczególnie na zachodzie i lokalnie południu, wystąpią zamglenia i gęste mgły ograniczające widzialność do 400-100 metrów. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 10-13 stopni Celsjusza w całym kraju. Wiatr będzie wiał przeważnie z kierunków wschodnich. Będzie on słaby, lokalnie na zachodzie zmienny, jedynie podczas burz okresami silny.

Pogoda na jutro - wtorek, 9.09

We wtorek na zachodzie kraju po zniknięciu porannych mgieł i zamgleń będzie pogodnie. Pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie, natomiast opady deszczu nie są prognozowane. Na wschodzie kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane do przejściowo dużego. W godzinach popołudniowych (a na krańcach południowo-wschodnich przez cały dzień) wystąpią przelotne opady deszczu, których suma wyniesie 5-10 litrów na metr kwadratowy deszczu. Lokalnie w burzach może spaść 20-30 l/mkw. deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na wschodzie do 25 st. C w centrum i na zachodzie kraju. Powieje wiatr z kierunków wschodnich. Przeważnie będzie on umiarkowany, jedynie podczas możliwych burz okresami silniejszy.

Warunki biometeo we wtorek

Najwyższa wilgotność powietrza - na poziomie 80 procent - wystąpi na południowym wschodzie kraju, a najniższa na Pomorzu i w części Wielkopolski - poniżej 50 procent. Warunki biometeorologiczne z korzystnych na Pomorzu i Kujawach będą przechodzić w neutralne. Na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich będą one niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie pojawi się zachmurzenie, przeważnie umiarkowane. Deszcz nie jest prognozowane. Termometry pokażą co najmniej 13 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie będzie początkowo pogodny. Pojawi się umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a wieczorem nie można wykluczyć pojawienia się burzy. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C. Nadciągnie wiatr z kierunków wschodnich, przeważnie umiarkowany, okresami w zasięgu chmur opadowych dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i dalej będzie wolno spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. W drugiej części nocy wystąpi zamglenie, możliwa jest również mgła oraz towarzyszące jej niskie chmury. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 11 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni do zmiennego i słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W ciągu dnia w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Wieczorem może spaść przelotny deszcz. Maksymalna temperatura wyniesie 23 st. C. Powieje wiatr zmienny do wschodniego, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1019 hPa i będzie dalej wolno spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie duże do umiarkowanego. Początkowo może spaść przelotny deszcz. W drugiej części nocy pojawi się zamglenie. Temperatura nie spadnie poniżej 12 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek rano w Poznaniu może wystąpić zamglenie, następnie aura będzie pogodna - pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Odczuwalny będzie wiatr z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i dalej będzie wolno spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

W pierwszej części nocy we Wrocławiu wystąpią przelotne opady deszczu. Może pojawić się również burza. W drugiej części nocy prognozowane jest zamglenie, a następnie mgła i towarzyszące jej niskie chmury. Termometry pokażą co najmniej 12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni do zmiennego, słaby. Jedynie początkowo przy opadach okresami będzie on dość silny. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1002 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu początkowo może pojawić się mgła i silne zamglenie oraz zachmurzenie całkowite przez niskie chmury. Następnie prognozowane jest stopniowe rozpogodzenie do zachmurzenia umiarkowanego i małego. Deszcz nie jest spodziewany. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr okaże się zmienny do wschodniego, przeważnie słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wolno spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie duże i całkowite. W pierwszej części nocy prognozowane są przelotne opady deszczu. Może również wystąpić burza z intensywnymi opadami, a także gradem. W drugiej części nocy również prognozowane są opady deszczu z przerwami. Towarzyszyć im będzie zamglenie, a okresowo również mgła. Mieszkańcy na termometrach zobaczą co najmniej 13 st. C. Odczuwalny będzie zmienny i słaby wiatr. Jedynie początkowo przy opadach okresowo będzie dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie pojawi się zachmurzenie duże do umiarkowanego. Początkowo prognozowane jest mgła i silne zamglenie, w ciągu dnia może spaść przelotny deszcz. Maksymalna temperatura nie przekroczy 22 st. C. Powieje wiatr zmienny do wschodniego, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie wolno spadać.

