Prognoza

Pogoda na jutro - wtorek, 21.10. Nocą złapie lekki mróz

|
Zimno, przymrozek, mróz
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro - wtorek, 21.10. O ile noc zapowiada się pogodnie w większości Polski, tak w dzień chmury ominą tylko część kraju. Miejscami spodziewane są opady oraz silny wiatr. Na termometrach pokaże się maksymalnie 16 stopni.

W większości Polski noc będzie pogodna - więcej chmur pojawi się tylko na krańcach zachodnich. Na południowym wschodzie spodziewane są mgły. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 21.10

Wtorek zapowiada się pogodnie tylko na wschodzie Polski. Przez resztę kraju, od zachodu w głąb, będą przemieszczać się chmury. Na Wybrzeżu i w Tatrach może spaść deszcz rzędu 3 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr z południa. Na zachodzie i północy porywy osiągną do 50-70 km/h, a w Karkonoszach - do 80 km/h.

Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 procent na krańcach północnych i południowych do poniżej 50 procent we wschodniej Polsce. W północnej, wschodniej i południowo-wschodniej części kraju będzie chłodno, a mieszkańcy reszty kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się niekorzystne w północnej i północno-zachodniej części Polski oraz neutralne w pozostałych rejonach.

Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Termometry pokażą minimalnie 0 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dzień w Warszawie zapowiada się pogodnie, choć pod wieczór pojawi się więcej chmur. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 997 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 2 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie lekko się zmniejsza, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Trójmieście rozpocznie się pogodnie, ale później zachmurzenie wzrośnie. Pod wieczór może słabo popadać. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu ma być pogodna. Temperatura osiągnie przynajmniej 4 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Dzień powita mieszkańców Poznania pogodną aurą, ale później zachmurzenie przejściowo wzrośnie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 14 st. C. Zawieje umiarkowanie i dość silnie z południa. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura minimalna osiągnie 4 st. C. Wiatr z południa będzie umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Początkowo wtorek we Wrocławiu będzie pogodny, ale później zaznaczy się przejściowy wzrost zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura spadnie do -1 st. C. Będzie wiać słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie lekko się zmniejsza, o północy wyniesie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie początkowo będzie pogodnie, ale później pojawi się więcej chmur. Słupki rtęci pokażą 12 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 982 hPa.

Prawie 20 stopni, a potem sztormowa pogoda

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Hanjo Hellmann/AdobeStock

Arleta Unton-Pyziołek
