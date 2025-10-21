Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 22.10. Nocą lokalnie zrobi się mgliście

|
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę 22.10. W nocy mogą pojawić się miejscami zamglenia albo mgły. Dzień przyniesie pochmurną aurę, poza tym mocno powieje. Porywy mogą sięgać 70 kilometrów na godzinę.

Noc zapowiada się dość pogodnie. W przeważającej część kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane, padać nie powinno. Więcej chmur i słaby deszcz utrzymywać się będzie w rejonie górskim, a okresowo również na Wybrzeżu. W drugiej części nocy i nad ranem na północy kraju lokalnie wystąpi zamglenie albo mgły. Termometry pokażą od 2-3 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Z kierunków południowych powieje umiarkowany i słaby wiatr, jedynie na Wybrzeżu i w rejonie górskim okresami będzie dość silny (w porywach rozpędzi się do 30-40 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 50-70 kilometrów na godzinę).

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 22.10

W środę towarzyszyć nam będzie przewaga chmur, na ogół zachmurzenie okaże się duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie, a na wschodzie - okresowymi rozpogodzeniami. Ze względu na dużą wilgoć miejscami (lokalnie) występować będą słabe, przelotne opady deszczu, szczególnie na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 11-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 15-16 st. C w przeważającej części kraju. Wiatr nadciągnie z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, jedynie w rejonie górskim okresami dość silny (do 30-40 km/h) a wysoko w górach silny (w porywach do 50-70 km/h).

Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-80 procent. Warunki biometeorologiczne w całym kraju będą neutralne.

Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie dość pogodnie, zachmurzenie przeważnie okaże się umiarkowane, jedynie początkowo przejściowo duże. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany lub słaby wiatr. Ciśnienie stopniowo spada, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy dość pogodna środa, zachmurzenie będzie przeważnie duże. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie dalej spada, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zachmurzenie umiarkowane do dużego. W drugiej części nocy spodziewane jest zamglenie oraz przejściowy wzrost zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, umiarkowany, nad ranem słaby. Ciśnienie powoli spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie (początkowo przejściowo całkowite). Poza tym przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 13 st. C. Wiatr południowy, przeważnie będzie umiarkowany. Ciśnienie dalej stopniowo spada, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr południowy, powieje słabo. Ciśnienie stopniowo spada, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na środę w Poznaniu prognozuje się przeważnie duże zachmurzenie, możliwy jest też słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby. Ciśnienie dalej lekko spada, w południe sięgnie 991 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się dość pogodnie, zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane, jedynie początkowo przejściowo duże. Istnieje niewielkie ryzyko słabego deszczu. Termometry wskażą 7 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, umiarkowany do słabego. Ciśnienie stopniowo spada, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu będzie dość pogodnie, wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, przeważnie nie powinno padać. W drugiej części dnia możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr powieje południowy, słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie dalej spada, w południe sięgnie 988 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie umiarkowane do dużego, pod koniec nocy możliwy jest słaby deszcz i towarzyszące mu zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie stopniowo spada, o północy sięgnie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na środę w Krakowie prognozuje się zachmurzenie duże do umiarkowanego, okresami możliwy jest słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie zmienny z przewagą sektora wschodniego. Ciśnienie dalej spada, w południe wyniesie 979 hPa.

Warunki drogowe w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
