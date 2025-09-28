Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 29.09. Ładny, ale chłodny początek tygodnia

|
Zachmurzenie, wrzesień, chłodno
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek, 29.09. Noc przeważnie będzie pogodna, choć niektórych rejonów nie ominą przelotne opady deszczu. W dzień temperatura nas nie rozpieści.

Szykuje się dość pogodna noc. Duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu pojawi się jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 0-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 4-6 st. C na południu i zachodzie. Lokalnie, zwłaszcza w północno-wschodniej Polsce, możliwe są przymrozki. Powieje słabo z północnego wschodu.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 29.09

Poniedziałek zapowiada się pogodnie w większości kraju. Jedynie na południowym wschodzie będzie pochmurno ze słabymi, przelotnymi deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 10 l/mkw. W górach popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 st. C na wschodzie, przez 11-13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany, na wschodzie w porywach - dość silny.

Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na północnym zachodzie do 90 procent na krańcach południowo-wschodnich. W północnej, zachodniej i południowo-zachodniej Polsce odczujemy komfort termiczny, w pozostałych regionach będzie chłodno. Warunki biometeo okażą się korzystne w większości kraju - niekorzystne będą tylko na południowym wschodzie.

Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zapanuje duże zachmurzenie. Temperatura spadnie do 4-5 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Duże zachmurzenie w stolicy utrzyma się w dzień, ale pojawią się rozpogodzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Temperatura wyniesie 6-7 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 1028 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Za dnia w Trójmieście zachmurzenie wzrośnie do dużego, ale można liczyć na rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie ze wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1028 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu pojawi się więcej chmur, ale dzień umilą rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 st. C. Powieje umiarkowanie ze wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 1014 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie. Słupki rtęci wskażą przynamniej 4-5 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie jest stabilne, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień mieszkańców Wrocławia czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie. 13-14 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1008 hPa.

Prognoza na noc - Kraków

Nocą w Krakowie pojawi się dużo chmur. Termometry wskażą maksymalnie 4-5 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie w Krakowie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 10-11 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fotokon / Shutterstock.com

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
