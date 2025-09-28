Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szykuje się dość pogodna noc. Duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu pojawi się jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 0-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 4-6 st. C na południu i zachodzie. Lokalnie, zwłaszcza w północno-wschodniej Polsce, możliwe są przymrozki. Powieje słabo z północnego wschodu.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 29.09

Poniedziałek zapowiada się pogodnie w większości kraju. Jedynie na południowym wschodzie będzie pochmurno ze słabymi, przelotnymi deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 10 l/mkw. W górach popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 st. C na wschodzie, przez 11-13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany, na wschodzie w porywach - dość silny.

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na północnym zachodzie do 90 procent na krańcach południowo-wschodnich. W północnej, zachodniej i południowo-zachodniej Polsce odczujemy komfort termiczny, w pozostałych regionach będzie chłodno. Warunki biometeo okażą się korzystne w większości kraju - niekorzystne będą tylko na południowym wschodzie.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zapanuje duże zachmurzenie. Temperatura spadnie do 4-5 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Duże zachmurzenie w stolicy utrzyma się w dzień, ale pojawią się rozpogodzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Temperatura wyniesie 6-7 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 1028 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Za dnia w Trójmieście zachmurzenie wzrośnie do dużego, ale można liczyć na rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie ze wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1028 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu pojawi się więcej chmur, ale dzień umilą rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 st. C. Powieje umiarkowanie ze wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 1014 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie. Słupki rtęci wskażą przynamniej 4-5 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie jest stabilne, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień mieszkańców Wrocławia czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie. 13-14 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1008 hPa.

Prognoza na noc - Kraków

Nocą w Krakowie pojawi się dużo chmur. Termometry wskażą maksymalnie 4-5 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie w Krakowie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 10-11 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl