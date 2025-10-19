Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 20.10. Nocą temperatura mocno spadnie

|
Mróz, jesień, przymrozek, zimno, niska temperatura, szron
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro. W nocy temperatura miejscami spadnie poniżej zera, pojawią się gęste mgły. Poniedziałek 20.10 w wielu regionach okaże się słoneczny.

Nocą na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie lokalnie na wschodzie, w centrum oraz na północy Polski pojawią się silne zamglenia, lokalnie mgły i mgły marznące, ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Na termometrach zobaczymy od -4/-2 st. C na wschodzie, przez 0-1 st. C w centrum, do 1-2 st. C na zachodzie kraju. Wiatr okaże się słaby, zmienny, jedynie na zachodzie umiarkowany, południowo-wschodni.

Niebezpieczna pogoda w połowie Polski. IMGW ostrzega
Dowiedz się więcej:

Niebezpieczna pogoda w połowie Polski. IMGW ostrzega

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 20.10

Pierwszy dzień tygodnia na przeważającym obszarze kraju okaże się pogodny, słoneczny i bez opadów. Jedynie nad ranem lokalnie na wschodzie utrzymają się silne zamglenia i mgły. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 7-8 st. C na Podlasiu, przez 10-11 st. C w centrum Polski, do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, na zachodzie w porywach dość silny (rzędu 40-50 kilometrów na godzinę).

Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza będzie zbliżona w całej Polsce i wyniesie 40-50 procent. Na północnym wschodzie kraju będzie chłodno, na południowym zachodzie - ciepło, natomiast w reszcie kraju - komfortowo. Warunki biometeo wszędzie okażą się neutralne.

Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w nocy będzie duże z silnymi zamgleniami, lokalnie - mgłami. Temperatura minimalna w Warszawie wyniesie 0-1 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie początkowo okaże się duże, później pojawią się liczne rozpogodzenia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia w Warszawie pokażą 9-10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna w Gdyni, Sopocie i Gdańsku wyniesie 1-2 st. C. Nadciągnie słaby, południowy wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Szykuje się pogodny i słoneczny poniedziałek. Termometry w Gdyni, Sopocie i Gdańsku w najcieplejszym momencie dnia pokażą 9-10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat

Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat

Ciekawostki
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską

Światła Północy pomalowały niebo nad Polską

Polska

Pogoda na noc - Poznań

Noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna w Poznaniu wyniesie 1-2 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zapowiada się słoneczny poniedziałek. Termometry w Poznaniu w najcieplejszym momencie dnia pokażą 11-12 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

To będzie pogodna noc. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie 0-1 st. C. Słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek przyniesie słoneczną aurę. Termometry we Wrocławiu w najcieplejszym momencie dnia pokażą 13-14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc okaże się pogodna. Temperatura minimalna w Krakowie wyniesie -1/0 st. C. Wschodni wiatr powieje ze słabą siłą. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Początek tygodnia zapowiada się słonecznie i bez opadów. Termometry w Krakowie w najcieplejszym momencie dnia pokażą 11-12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

Autorka/Autor: Damian zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pożary w Kanadzie
Uwalniają ogromne ilości dwutlenku węgla, tworzą "błędne koło"
Nauka
Australię nawiedzają październikowe upały
Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone
Świat
Mglista aura
Niebezpieczna pogoda w połowie Polski. IMGW ostrzega
Prognoza
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Prognoza
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
Polska
Surtsey - zdj. poglądowe
Na młodej wyspie odkryto rośliny, których nie powinno tam być
Nauka
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Na północnym Pacyfiku dzieje się coś niezwykłego"
Nauka
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat
Ciekawostki
Śmiertelny wypadek na Filipinach
Drzewo zmiażdżyło dom. Nie żyje rodzina
Świat
Muchomor plamisty
Ten internetowy trend "może doprowadzić do tragedii"
Ciekawostki
Zorza w Dębkach (Pomorskie)
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
Polska
Jesień, liście, słońce, Gdańsk
Miejscami będzie tylko siedem stopni
Prognoza
AdobeStock_480196644
Deszcz spadających gwiazd w październiku. Kiedy spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Czeka nas mroźna noc, pojawią się mgły
Nocą chwyci mróz
Prognoza
lahti wypadek mapa
Ogromny karambol na autostradzie. "Nagle pojawiła się szalona mgła"
Świat
Krupa śnieżna w Jaworniku (woj. podkarpacie)
Krupa śnieżna spadła na Podkarpaciu
Polska
Chmury kłębiaste, jesień
Nadchodzi zmiana w pogodzie
Prognoza
Widok na Honolulu
U wybrzeży rajskiej wyspy odkryto nowy gatunek bakterii
Nauka
Sztorm na Bałtyku i dynamiczna pogoda w Ustce
Sztorm na Bałtyku. Ryzyko gwałtownego wezbrania wody
Prognoza
"Ciemna" strona Księżyca
Tajemnica "ciemnej" strony Księżyca. Załogowy lot pomoże ją wyjaśnić
Nauka
Fontanny lawy z wulkanu Kilauea
Efektowna erupcja. Nagranie
Świat
Dolina Pięciu Stawów Polskich, 18.10
Ośnieżone stoki, oblodzenia. Warunki są trudne
Polska
Planetarium Śląskie
"Chorzów się powiększył, w kosmosie"
Nauka
Wyblakła rafa niedaleko wyspy Cayman Brac na Morzu Karaibskim
Osiągnęliśmy pierwszy punkt krytyczny. Następne czekają w kolejce. Co robić?
Agnieszka Stradecka
Ulewy
Ulewy i porywy do 85 km/h. Uważajmy
Prognoza
Jesień, deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
Dziś lokalnie może spaść deszcz ze śniegiem
Prognoza
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
"Miałam wrażenie, że obserwuję czerwie z filmu 'Diuna'"
Nauka
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
Tutaj nocą dość mocno popada
Prognoza
Wydra "ukradła" deskę surferce
Wydra zabrała deskę surferce
Świat
Wiewiórka szara (łac. Sciurus carolinensis)
Nas męczy, a wiewiórkom może sprzyjać
Ciekawostki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica