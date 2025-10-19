Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie lokalnie na wschodzie, w centrum oraz na północy Polski pojawią się silne zamglenia, lokalnie mgły i mgły marznące, ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Na termometrach zobaczymy od -4/-2 st. C na wschodzie, przez 0-1 st. C w centrum, do 1-2 st. C na zachodzie kraju. Wiatr okaże się słaby, zmienny, jedynie na zachodzie umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 20.10

Pierwszy dzień tygodnia na przeważającym obszarze kraju okaże się pogodny, słoneczny i bez opadów. Jedynie nad ranem lokalnie na wschodzie utrzymają się silne zamglenia i mgły. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 7-8 st. C na Podlasiu, przez 10-11 st. C w centrum Polski, do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, na zachodzie w porywach dość silny (rzędu 40-50 kilometrów na godzinę).

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza będzie zbliżona w całej Polsce i wyniesie 40-50 procent. Na północnym wschodzie kraju będzie chłodno, na południowym zachodzie - ciepło, natomiast w reszcie kraju - komfortowo. Warunki biometeo wszędzie okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w nocy będzie duże z silnymi zamgleniami, lokalnie - mgłami. Temperatura minimalna w Warszawie wyniesie 0-1 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie początkowo okaże się duże, później pojawią się liczne rozpogodzenia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia w Warszawie pokażą 9-10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna w Gdyni, Sopocie i Gdańsku wyniesie 1-2 st. C. Nadciągnie słaby, południowy wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Szykuje się pogodny i słoneczny poniedziałek. Termometry w Gdyni, Sopocie i Gdańsku w najcieplejszym momencie dnia pokażą 9-10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna w Poznaniu wyniesie 1-2 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zapowiada się słoneczny poniedziałek. Termometry w Poznaniu w najcieplejszym momencie dnia pokażą 11-12 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

To będzie pogodna noc. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie 0-1 st. C. Słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek przyniesie słoneczną aurę. Termometry we Wrocławiu w najcieplejszym momencie dnia pokażą 13-14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc okaże się pogodna. Temperatura minimalna w Krakowie wyniesie -1/0 st. C. Wschodni wiatr powieje ze słabą siłą. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Początek tygodnia zapowiada się słonecznie i bez opadów. Termometry w Krakowie w najcieplejszym momencie dnia pokażą 11-12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.