Noc będzie pochmurna. Spadnie 1-5 litrów na metr kwadratowy deszczu i mżawki. Na północy i północnym zachodzie Polski pojawią się również gęste mgły, ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na północy do 5-6 st. C na południu. Powieje wiatr słaby, przeważnie zachodni.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 10.11.

W poniedziałek będzie pochmurnie z zamgleniami oraz słabymi opadami deszczu i mżawki, których suma wyniesie 1-5. Przejaśnienia i chwilowe rozpogodzenie mogą jedynie wystąpić w południowo-wschodniej części Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4-6 st. C na Suwalszczyźnie do 8-9 st. C na Podkarpaciu. Wiał będzie wiatr słaby, południowo-zachodni.

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza będzie się utrzymywać w całym kraju na bardzo wysokim poziomie i wyniesie nawet 100 procent. Odczujemy chłód i wilgoć, a warunki biometeo wszędzie będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z zamgleniami i opadami deszczu i mżawki. Temperatura minimalna nie wzrośnie poniżej 6-7 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie będzie pochmurno z zamgleniami oraz słabymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7-8 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo będzie pochmurne z zamgleniami i mgłami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4-5 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest zachmurzenie z zamgleniami i słabymi opadami mżawki. Termometry nie wskażą więcej niż 7-8 st. C. Wiać będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pochmurne z zamgleniami. Pojawią się również opady deszczu i mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 5-6 st. C. Powieje wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurny z zamgleniami i słabymi opadami deszczu oraz mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6-7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z zamgleniami oraz opadami deszczu i mżawki. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 6-7 st. C. Powieje wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie. Będą mu towarzyszyć zamglenia i słabe opady deszczu oraz mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7-8 st. C. Powieje wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna z zamgleniami oraz opadami deszczu i mżawki. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4-5 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie będzie pochmurny z zamgleniami i przejaśnieniami Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7-8 st. C. Wiać będzie wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 990 hPa.

