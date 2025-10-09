Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 10.10. Przed nami deszczowa noc z zamgleniem, w dzień do 15 stopni

Nocą mogą pojawić się mgły i deszcz
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 10.10. W nocy będzie pochmurno i deszczowo, możliwe są zamglenia i mgły. W dzień na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Prawie wszędzie, z wyjątkiem zachodniej Polski, prognozowane są niewielkie opady deszczu. Na wschodzie kraju możliwe są zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 8 st. C w Warszawie, do 12 st. C w Poznaniu. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach osiągnie prędkość do około 60 kilometrów na godzinę. Będzie wiał z zachodu.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polska pod wpływem cyklonu. Odczujemy to w weekend

Polska pod wpływem cyklonu. Odczujemy to w weekend

Kiedy spadnie śnieg? Analiza

Kiedy spadnie śnieg? Analiza

Arleta Unton-Pyziołek

Pogoda na jutro - piątek, 10.10

Piątek zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami. W całym kraju możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu, których najwięcej prognozuje się w południowo-wschodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy wyrównane wartości - od 13 do 15 st. C. Z powodu chwilami silniejszego, północno-zachodniego wiatru temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa.

Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Mogą wystąpić niewielkie, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr słaby lub umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, osiągnie 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny piątek z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami. Możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, północno-zachodni, w porywach osiągnie do około 50 km/h. Ciśnienie bez większych zmian, sięgnie 1006 hektopaskali

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Spodziewane są też niewielkie, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach rozpędzi się do około 60 km/h z zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, wyniesie 1019 hektopaskali. 

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami. Możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 15 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, powieje z północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do około 60 km/h. Ciśnienie bez większych zmian, wyniesie 1018 hektopaskali. 

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Poza tym przelotnie popada deszcz, wieczorem oraz nad ranem. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, osiągnie 993 hektopaskale. 

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurny piątek z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach rozpędzi się do około 60 km/h, z północnego zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, sięgnie 992 hektopaskale. 

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 12 st. C. Wiatr słaby lub umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, wyniesie 1008 hektopaskali

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami. Możliwy jest niewielki, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do około 60 km/h, z zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, sięgnie 1007 hektopaskali. 

Pogoda na noc - Wrocław

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwy jest niewielki, przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr okaże się słaby lub umiarkowany, zachodni. Ciśnienie bez większych zmian, osiągnie 1002 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami. Możliwy jest przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach powieje do około 55 km/h z północnego zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, sięgnie 1001 hektopaskali. 

Warunki drogowe w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

