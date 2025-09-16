Pogoda na dziś - wtorek, 16.09. Pochmurno, deszczowo i chłodno

Pogoda w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami spadnie deszcz do 10-20 l/mkw., a miejscami rozwiną się burze. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej opady będą przelotne, a ich suma wyniesie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 20-21 st. C w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski przez centrum kraju po Mazowsze. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, który osiągnie do 50-70 km/h, na Wybrzeżu - do 80 km/h, a w burzach - do 90 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na Dolnym Śląsku i częściowo w centrum, gdzie wyniesie poniżej 60 procent, a najwyższa na krańcach wschodnich - tam przekroczy 80 procent. W większości kraju odczujemy komfort termiczny. Chłodno, w tym z powodu wiatru, może być mieszkańcom Pomorza. Warunki biometeo będą niekorzystne w niemal całej Polsce - neutralne okażą się jedynie w centrum i na Dolnym Śląsku.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek upłynie mieszkańcom Warszawy pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Przed południem może przelotnie popadać. Temperatura wyniesie maksymalnie 20 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dziś w Trójmieście pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie, które przyniesie przelotne opady. Na termometrach pokaże się maksymalnie 19 st. C. Powieje z południowego zachodu, dość silnie, w porywach nawet do 70-80 km/h. Ciśnienie lekko się zmniejsza, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek mieszkańców Poznania czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 18 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany lub silny. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa i utrzyma się na podobnym poziomie przez cały dzień.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dziś we Wrocławiu prognozowane będzie umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura nie przekroczy 20 st. C. Odczuwalne będą umiarkowane i dość silne podmuchy z południowego zachodu. Ciśnienie lekko wzrasta, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada. Temperatura osiągnie maksymalnie 20 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie w południe będzie równać się 990 hPa.