Nocą lokalnie zrobi się mgliście

W środę czeka nas na ogół duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na zachodzie, a na wschodzie - okresowymi rozpogodzeniami. Ze względu na dużą wilgoć miejscami występować będą słabe, przelotne opady deszczu, szczególnie na zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 15-16 st. C w przeważającej części kraju. Wiatr nadciągnie z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, jedynie w rejonie górskim okresami dość silny (do 30-40 km/h) a wysoko w górach silny (w porywach do 50-70 km/h).

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 50 do 80 procent. Warunki biometeorologiczne w całym kraju będą neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy dość pogodna środa, zachmurzenie będzie przeważnie duże. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie dalej spada, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie (początkowo przejściowo całkowite). Poza tym przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 13 st. C. Wiatr południowy, przeważnie będzie umiarkowany. Ciśnienie dalej stopniowo spada, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na środę w Poznaniu prognozuje się przeważnie duże zachmurzenie, możliwy jest też słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby. Ciśnienie dalej lekko spada, w południe sięgnie 991 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu będzie dość pogodnie, wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, przeważnie nie powinno padać. W drugiej części dnia możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr powieje południowy, słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie dalej spada, w południe sięgnie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na środę w Krakowie prognozuje się zachmurzenie duże do umiarkowanego, okresami możliwy jest słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie zmienny z przewagą sektora wschodniego. Ciśnienie dalej spada, w południe wyniesie 979 hPa.

