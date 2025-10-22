Nocą lokalnie zrobi się mgliście

Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - środa, 22.10. Sporo chmur, lokalnie słabo popada

|
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W środę 22.10 termometry pokażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza. W części kraju mocno powieje, porywy mogą sięgać 70 kilometrów na godzinę.

W środę czeka nas na ogół duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na zachodzie, a na wschodzie - okresowymi rozpogodzeniami. Ze względu na dużą wilgoć miejscami występować będą słabe, przelotne opady deszczu, szczególnie na zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 15-16 st. C w przeważającej części kraju. Wiatr nadciągnie z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, jedynie w rejonie górskim okresami dość silny (do 30-40 km/h) a wysoko w górach silny (w porywach do 50-70 km/h).

Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 50 do 80 procent. Warunki biometeorologiczne w całym kraju będą neutralne.

Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy dość pogodna środa, zachmurzenie będzie przeważnie duże. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie dalej spada, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie (początkowo przejściowo całkowite). Poza tym przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 13 st. C. Wiatr południowy, przeważnie będzie umiarkowany. Ciśnienie dalej stopniowo spada, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na środę w Poznaniu prognozuje się przeważnie duże zachmurzenie, możliwy jest też słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby. Ciśnienie dalej lekko spada, w południe sięgnie 991 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu będzie dość pogodnie, wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, przeważnie nie powinno padać. W drugiej części dnia możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr powieje południowy, słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie dalej spada, w południe sięgnie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na środę w Krakowie prognozuje się zachmurzenie duże do umiarkowanego, okresami możliwy jest słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie zmienny z przewagą sektora wschodniego. Ciśnienie dalej spada, w południe wyniesie 979 hPa.

Warunki drogowe w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

prognozapogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
