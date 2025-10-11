Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - sobota, 11.10. Pochmurny dzień z deszczem i porywistym wiatrem

Jesień, liść, deszcz
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - sobota, 11.10. Zapowiada się pochmurny dzień, miejscami spadnie deszcz. Termometry pokażą do 16 stopni.

W sobotę na zachodzie kraju oraz nad morzem możemy spodziewać się braku opadów z przejaśnieniami. Na południu możliwe są rozpogodzenia. W pozostałych regionach, czyli w centrum, na wschodzie i na południu Polski będzie na ogół pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i ze słabymi opadami deszczu lub mżawki.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 13 st. C w Warszawie, do 16 st. C w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Nadciągnie umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr, w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu do 60 km/h. Powieje z północnego zachodu.

Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza najwyższa będzie w sobotę na południowym wschodzie Polski - przekroczy 90 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny. Wszędzie pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami. Możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu lub mżawki, zwłaszcza rano i przed południem. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Powieje umiarkowany, chwilami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do około 50 km/h, nadciągnie z północnego zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, jego wartość utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu, chwilami okaże się dość silny, w porywach osiągnie do około 60 km/h. Ciśnienie bez większych zmian - 1019 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

Dla Krakowa na sobotę prognozowana jest pochmurna aura i słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Nadciągnie umiarkowany, chwilami dość silny wiatr z północnego zachodu, w porywach osiągnie do około 50 km/h. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, jego wartość osiągnie 993 hektopaskale.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w sobotę możemy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr nadciągnie z zachodu, w porywach osiągnie do około 50 km/h. Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w dzień będzie pochmurnie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach osiągnie do około 50 km/h, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie okaże się bez większych zmian, wyniesie 1002 hektopaskale.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ROBERT GHEMENT

