Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Poniedziałek przyniesie przeważnie pogodną aurę. Jedynie na południowym wschodzie będzie pochmurno i pojawią się słabe, przelotne opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 10 l/mkw. W górach popada śnieg. Termometry wskażą maksymalnie od 9-10 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 11-13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie. Powieje wiatr z z północnego wschodu, umiarkowany, na wschodzie w porywach dość silny.

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 do 90 procent. W północnej, zachodniej i południowo-zachodniej Polsce odczujemy komfort termiczny, w pozostałych regionach - chłód. Warunki biometeo przeważnie będą neutralne, tylko na południowym wschodzie okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie, ale spodziewane są też rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu poniedziałek z dużym zachmurzeniem. Można też tego dnia liczyć na rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie ze wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1028 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu pojawi się więcej chmur, ale prognozowane są też rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 st. C. Wiatr będzie wiał ze wschodu, umiarkowanie. W południe ciśnienie wyniesie 1014 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka umiarkowane i duże zachmurzenie w poniedziałek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie. 13-14 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek przyniesie w Krakowie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 10-11 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl