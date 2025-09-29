Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 29.09. Przed nami pogodny, ale i chłodny dzień

|
Na chwilę zrobi się pogodnie
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W poniedziałek 29.09 będzie przeważnie pogodnie. Miejscami pojawi się słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 16 stopni. Warunki biometeo przeważnie będą neutralne.

Poniedziałek przyniesie przeważnie pogodną aurę. Jedynie na południowym wschodzie będzie pochmurno i pojawią się słabe, przelotne opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 10 l/mkw. W górach popada śnieg. Termometry wskażą maksymalnie od 9-10 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 11-13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie. Powieje wiatr z z północnego wschodu, umiarkowany, na wschodzie w porywach dość silny.

Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 do 90 procent. W północnej, zachodniej i południowo-zachodniej Polsce odczujemy komfort termiczny, w pozostałych regionach - chłód. Warunki biometeo przeważnie będą neutralne, tylko na południowym wschodzie okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie, ale spodziewane są też rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu poniedziałek z dużym zachmurzeniem. Można też tego dnia liczyć na rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie ze wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1028 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu pojawi się więcej chmur, ale prognozowane są też rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 st. C. Wiatr będzie wiał ze wschodu, umiarkowanie. W południe ciśnienie wyniesie 1014 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka umiarkowane i duże zachmurzenie w poniedziałek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie. 13-14 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek przyniesie w Krakowie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 10-11 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ground Picture/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodyPolska
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Arizona
"To była prawdziwa katastrofa"
Świat
Martwy wieloryb zaplątany w sieć - zdjęcie poglądowe
Niepokojące dane. Wieloryby stoją w obliczu zagrożenia
Ciekawostki
Zachmurzenie, wrzesień, chłodno
Ładny, ale chłodny początek tygodnia
Prognoza
Huragan Humberto na zdjęciach satelitarnych
Humberto sunie po Atlantyku. Zbliża się do Bermudów
Świat
Wietnam
Zaginieni rybacy, zamknięte lotniska. Nadciąga tajfun
Świat
Grad
Zmiany klimatu "doładowują" grad w Europie
Nauka
Pożar w Sierra Norte de Guadalajara z Hiszpanii z lotu ptaka
Płoną cenne lasy, zarządzono ewakuację
Świat
Lokalizacja trzęsienia ziemi w Turcji
Trzęsienie ziemi w Turcji
Świat
Pogoda na 16 dni. Zimno ze wschodu wedrze się do Polski
Pogoda na 16 dni
Prognoza
Ulewy na Kubie
Kilka tysięcy ludzi odciętych od świata
Świat
Jesień, pogoda
Niedziela jednym da słońce, a innym chmury
Prognoza
Góra lodowa A23a. Zdjęcie satelitarne z 11 września 2025 roku
Ostatnie chwile niegdyś największej góry lodowej świata
Nauka
Niebezpiecznie na Atlantyku
Stany Zjednoczone przygotowują się na ulewy, osuwiska i powodzie
Świat
Brazylijska Amazonia
Drzewa w Amazonii są coraz grubsze. Dlaczego tak się dzieje?
Nauka
Przymrozki
Pogodna noc z ryzykiem przymrozków
Prognoza
Niedźwiedź brunatny na Alasce
Wyszli na szlak, pogryzł ich niedźwiedź
Świat
Powódź w Tajlandii
Domy pod wodą. Powódź dotknęła setki tysięcy osób
Świat
Jesień, zimno, człowiek, pies
Temperatura drastycznie spadnie, sypnie śniegiem
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Gansu w Chinach
Wstrząs wybudził ich ze snu. Ranni, uszkodzone budynki
Świat
Samochód uwięziony przez wodę w Phoenix
Największe opady od siedmiu lat. Ludzie utknęli w autach
Świat
Pomarańczowy homar nie skończył na talerzu
Miał trafić na talerz, znalazł sprzymierzeńca w człowieku
Świat
Burza Bualoi na Filipinach
Burza za burzą. 11 osób nie żyje
Świat
Żurawica (woj. podkarpackie), 27.09.2025
Było zimno. Tu chwycił mróz
Polska
Niedźwiedzie na wyspie
Niedźwiedzie polarne opanowały opuszczoną stację badawczą
Świat
Dominikana
Ulewy zniszczyły drogi i domy. Są miejsca odcięte od świata
Świat
niebo shutterstock_2508856723_1
Dzień pod znakiem słońca i korzystnego biometu
Prognoza
Filipiny
Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi
Świat
Atakama
Najsuchsze miejsce świata zmieniło się w łąkę
Świat
Storczyk
"Nie odkryto jeszcze żadnego storczyka, który nie byłby związany z grzybami"
Nauka
Noc niebo
To będzie zimna noc, miejscami mocniej powieje
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica