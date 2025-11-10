Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Poniedziałek będzie pochmurny, wystąpią zamglenia oraz słabe opady deszczu i mżawki, których suma wyniesie do 1-5 litrów wody na metry kwadratowe. Przejaśnienia i chwilowe rozpogodzenie mogą jedynie wystąpić w południowo-wschodniej części Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4-6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8-9 st. C na Podkarpaciu. Wiał będzie wiatr słaby, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

W całej Polsce wilgotność powietrza utrzymywać się będzie na bardzo wysokim poziomie i wyniesie nawet 100 procent. Odczujemy chłód i wilgoć, a warunki biometeo wszędzie będą niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie będzie pochmurno z zamgleniami oraz słabymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7-8 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest zachmurzenie z zamgleniami i słabymi opadami mżawki. Termometry nie wskażą więcej niż 7-8 st. C. Wiać będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurny z zamgleniami i słabymi opadami deszczu oraz mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6-7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie. Będą mu towarzyszyć zamglenia i słabe opady deszczu oraz mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7-8 st. C. Powieje wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek w Krakowie będzie pochmurny z zamgleniami i przejaśnieniami Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7-8 st. C. Wiać będzie wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 990 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl