Pogoda na 5 dni. Wiry niżowe popchną w naszą stronę spore ciepło

Polska dostała się pod wpływ wiru niżowego Irawan znad Morza Północnego. Układ zaczął tłoczyć w nasz rejon cieplejsze masy powietrza znad południowej Europy i tylko na krańcach wschodnich kraju zalegać ma jeszcze chłodniejsza masa. We wtorek nad Polskę wkroczy od zachodu słabo aktywny front ciepły. Przyniesie on pas większego zachmurzenia, który tylko na Wybrzeżu przynieść może słaby deszcz.

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem wirów niżowych znad zachodniej Europy, które popchną w naszą stronę wilgotne i ciepłe masy powietrza, niosące więcej chmur. Pojawi się również silniejszy wiatr o prędkości przekraczającej w górach 100 kilometrów na godzinę. W czwartek na froncie ciepłym wystąpi deszcz, ale popłynie za nim powietrze, w którym temperatura zbliży się do 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. W nocy z czwartku na piątek wkroczyć ma front chłodny, niosący kolejną porcję opadów i ochłodzenie w polarnej masie powietrza znad Atlantyku. W weekend zanosi się na pogodę sztormową, umiarkowany chłód i silny wiatr.

Pogoda na wtorek

We wtorek na wschodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym pojawi się więcej chmur przemieszczających się od zachodu w głąb kraju. Na Wybrzeżu i w Tatrach możliwe są opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr wiejący z południa będzie umiarkowany, okresami dość silny. Na zachodzie i północy porywy osiągną do 50-70 km/h, a w Karkonoszach - do 80 km/h.

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na krańcach zachodnich spodziewane są słabe opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na północnym wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowanie z południa.

W czwartek pojawi się duże zachmurzenie, które przyniesie opady deszczu do 5-10 l/mkw. Padać nie będzie tylko na wschodzie. Słupki rtęci wskażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na południowym zachodzie. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z południa. Jego porywy osiągną do 75 km/h, a w górach - do 90-100 km/h.

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. W większości kraju, poza południowym zachodem, prognozuje się przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura osiągnie maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum, do 15 st. C na południu. Powieje dość silnie z południowego zachodu i zachodu, w porywach do 70 km/h, a w górach - do 110 km/h.

Również sobota przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Od zachodu w głąb kraju będą postępować przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na północy, przez 12 st. C w centrum, do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu będzie dość silny. Porywy osiągną do 80 km/h, w górach - do 140 km/h.

