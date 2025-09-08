Logo TVN24
Prognoza

W prognozach widać więcej opadów

deszcz parasol AdobeStock_281475272
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Polska pozostaje pod wpływem wyżu Nina, który zapewnia pogodną aurę. We wtorek i środę większość kraju cieszyć się będzie słońcem, choć lokalnie pojawią się przelotne opady i burze. Od czwartku deszczu przybędzie.

Dominującym układem barycznym będzie stacjonarny, kontynentalny wyż rosyjski Nina. Znajdziemy się na jego skraju w obszarze podwyższonego ciśnienia. Wyż skutecznie blokuje szybkie zbliżanie się niżów i frontów atmosferycznych z Europy Zachodniej do naszego rejonu.

W związku z obecnością wyżu Nina spodziewać się należy pogodnej aury. We wtorek w zachodniej części naszego kraju wystąpi zachmurzenie - przeważnie małe i umiarkowane. Deszcz nie jest prognozowany. Wschodnia części Polski znajdzie się dość nietypowo w zasięgu tak zwanego górnego niżu, który w stosunkowo wąskiej strefie w swobodnej atmosferze, a więc na wysokości 3-6 kilometrów, wirując zgodnie z cyrkulacją cyklonalną gromadzi nieco chłodniejsze powietrze oraz wilgoć. To doprowadzi do rozwoju na wschodzie chmur kłębiasto-deszczowych oraz lokalnych burz, których tworzeniu sprzyjać będzie przyziemna strefa zbieżności wiatru.

V-TEMP
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Prognoza na wtorek i środę

We wtorek na zachodzie kraju po zniknięciu porannych mgieł i zamgleń będzie pogodnie. Pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie, natomiast opady deszczu nie są prognozowane. Na wschodzie kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane do przejściowo dużego. W godzinach popołudniowych (a na krańcach południowo-wschodnich przez cały dzień) wystąpią przelotne opady deszczu, których suma wyniesie 5-10 litrów na metr kwadratowy deszczu. Lokalnie w burzach może spaść 20-30 l/mkw. deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 21-23 st. C na wschodzie do 24-25 st. C w centrum i na zachodzie kraju. Powieje wiatr z kierunków wschodnich. Przeważnie będzie on umiarkowany, jedynie podczas możliwych burz okresami silniejszy.

W środę na przeważającej części kraju będzie pogodnie. Wspomniana wcześniej blokada wyżowa osłabnie, co pozwoli w nocy ze środy na czwartek oraz już zdecydowanie w czwartek wkroczyć do Polski strefie pofalowanego frontu chłodnego z potrzebnymi opadami.

W środę w przeważającej części kraju będzie pogodnie, wystąpi zachmurzenie umiarkowane, natomiast opady deszczu nie są prognozowane. Jedynie na północnym wschodzie okresowo spadnie słaby, przelotny deszcz, a w rejonie Suwalszczyzny nie można wykluczyć burzy. W godzinach wieczornych od południowego zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego przez chmury przedfrontowe. Deszcz jednak nie spadnie. Maksymalna temperatura w całym kraju nie przekroczy 22-25 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza na czwartek

W kolejnych dniach pozostaniemy w dalszym ciągu w przewadze stosunkowo ciepłych, łagodnych mas powietrza polarnego - początek września temperaturowo jest w całej Polsce zdecydowanie powyżej średniej wieloletniej - z przyjemnymi temperaturami na ogół powyżej 20 stopni Celsjusza, jedynie przejściowo w czwartek i piątek będzie nieco chłodniej - lokalnie temperatura spanie poniżej 20 st. C.

W czwartek będzie pochmurno. Opady deszczu wystąpią jedynie o charakterze jednostajnym. W ciągu 12 godzin spadnie ich 5-15 l/mkw. Lokalnie pojawią się intensywniejsze opady, których suma wyniesie nawet do 20-40 l/mkw. w ciągu 12 godzin. Maksymalna temperatura nie przekroczy 20-22 st. C w całym kraju. Miejscami w strefie opadów przez cały dzień będzie ona wynosiła mniej niż 20 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, skręcający na zachodzie na południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny - jego prędkość wyniesie 30-50 km/h. Lokalnie, szczególnie na północnym wschodzie, wiatr powieje w porywach z prędkością do 60-70 km/h.

V-OPAD
Prognozowane w kolejnych dniach opady deszczu
Źródło: Ventusky.com

Prognoza na piątek

W piątek na wschodzie kraju stopniowo odsuwać się dalej na wschód kraju będzie strefa opadowa. W niej spadnie do 2-7 l/mkw. deszczu. W drugiej części dnia będzie tam pochmurno z rozpogodzeniami. W pozostałej części kraju będzie przeważnie pogodnie, a opady deszczu nie wystąpią, jedynie w drugiej części dnia na Pomorzu Zachodnim może spaść przelotny deszcz. Maksymalna temperatura wyniesie od 19-21 st. C na północy, do 22-23 st. C w pozostałej części kraju. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza na sobotę

W sobotę w centrum i na wschodzie kraju wystąpi zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na zachodzie kraju będzie pogodnie - pojawi się zachmurzenie umiarkowane, natomiast zjawiska atmosferyczne nie są prognozowane. Termometry pokażą maksymalnie w całym kraju 20-23 st. C. Powieje wiatr z kierunków zmiennych. Będzie on słaby, a okresowo umiarkowany.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

