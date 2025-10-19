Logo TVN24
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko

|
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na 16 dni. Kiedy przyjdzie ocieplenie? Już niebawem niewiele zabraknie do 20 stopni. Sprawdź autorską, długoterminową pogodę prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego i dowiedz się, jaka aura czeka na nas w najbliższych dniach.

Zimne, arktyczne powietrze, które napłynęło do Polski w ten weekend, nie będzie gościć u nas zbyt długo. W ciągu dwóch dni zostanie stąd wyproszone, a mówiąc dokładniej zepchnięte na wschód Europy. Spychającym będzie niż, którego centrum w poniedziałek znajdzie się nad Wielką Brytanią. Niż już teraz kieruje masy ciepłego powietrza z południowego zachodu do centrum kontynentu. Na samym początku tygodnia to cieplejsze, łagodniejsze powietrze będzie u naszych zachodnich sąsiadów, a chwilę później - także w Polsce. (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Sytuacja baryczna w Europie
Pogoda na 16 dni. Sytuacja baryczna w Europie
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Pogoda na Wszystkich Świętych

Resztki mroźnego powietrza odczujemy jeszcze w poniedziałek, ale od wtorku zacznie robić się cieplej i przed końcem tygodnia temperatura wzrośnie nawet do 17-18 stopni Celsjusza. Później, czyli w ostatnich dniach października, będzie chłodniej, bo najwyższa temperatura, jakiej możemy się wtedy spodziewać, to 14 stopni. Na północy i na wschodzie kraju dzienne maksimum czasami będzie jednak poniżej 10 stopni. Temperatura na podobnym poziomie, bo od 8 do 14 stopni, utrzyma się również na początku listopada.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat

Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat

Ciekawostki
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską

Światła Północy pomalowały niebo nad Polską

Polska

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

TAGI:
pogodaprognoza pogodyprognozaJesieńWszystkich ŚwiętychTomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica