Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko

Zimne, arktyczne powietrze, które napłynęło do Polski w ten weekend, nie będzie gościć u nas zbyt długo. W ciągu dwóch dni zostanie stąd wyproszone, a mówiąc dokładniej zepchnięte na wschód Europy. Spychającym będzie niż, którego centrum w poniedziałek znajdzie się nad Wielką Brytanią. Niż już teraz kieruje masy ciepłego powietrza z południowego zachodu do centrum kontynentu. Na samym początku tygodnia to cieplejsze, łagodniejsze powietrze będzie u naszych zachodnich sąsiadów, a chwilę później - także w Polsce. (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Pogoda na Wszystkich Świętych

Resztki mroźnego powietrza odczujemy jeszcze w poniedziałek, ale od wtorku zacznie robić się cieplej i przed końcem tygodnia temperatura wzrośnie nawet do 17-18 stopni Celsjusza. Później, czyli w ostatnich dniach października, będzie chłodniej, bo najwyższa temperatura, jakiej możemy się wtedy spodziewać, to 14 stopni. Na północy i na wschodzie kraju dzienne maksimum czasami będzie jednak poniżej 10 stopni. Temperatura na podobnym poziomie, bo od 8 do 14 stopni, utrzyma się również na początku listopada.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

