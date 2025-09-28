Pogoda na 16 dni. Zimno ze wschodu wedrze się do Polski Źródło: tvnmeteo.pl

Nad Europą utworzyła się taka sytuacja synoptyczna, przy której los pogody w naszej części kontynentu zależy przede wszystkim od dwóch ośrodków ciśnienia. Najbardziej od wyżu znajdującego się na północy i rozciągającego od Skandynawii po Rosję, a w mniejszym stopniu od niżu, który przemierza południe kontynentu i w poniedziałek będzie nad Grecją. Takie położenie wspomnianych ośrodków ciśnienia sprawia, że w naszej części Europy mamy wschodnią cyrkulację powietrza. To z kolei oznacza, że zimne masy powietrza przemieszczające się po obrzeżach fińsko-rosyjskiego wyżu wtargną do centrum kontynentu i popłyną jeszcze dalej na zachód i południe Europy, przynosząc solidne ochłodzenie (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Prognoza długoterminowa Tomasza Wasilewskiego

Przed nami zimne dni - na przełomie września i października czasami będzie zaledwie 9 stopni Celsjusza, a najwyższa temperatura, na jaką możemy liczyć, to 15 stopni. W czasie nocnych rozpogodzeń możliwe będą przymrozki. Później, od najbliższego weekendu, możemy liczyć na ocieplenie i wzrost temperatury do 19-20 stopni, jeszcze przed 10 października. Z kolei druga dekada nowego miesiąca zacznie się od ponownego ochłodzenia, co oznacza, że wtedy nie będzie więcej niż 15-16 stopni Celsjusza.

