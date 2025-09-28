Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na 16 dni. Zimno ze wschodu wedrze się do Polski

Pogoda na 16 dni. Zimno ze wschodu wedrze się do Polski
Pogoda na 16 dni. Zimno ze wschodu wedrze się do Polski
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na 16 dni. Zbliżająca się druga fala ochłodzenia będzie mocniejsza od poprzedniej. Zapoznaj się z autorską, długoterminową prognozą przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego i dowiedz się, co czeka nas w pogodzie w nadchodzących tygodniach.

Nad Europą utworzyła się taka sytuacja synoptyczna, przy której los pogody w naszej części kontynentu zależy przede wszystkim od dwóch ośrodków ciśnienia. Najbardziej od wyżu znajdującego się na północy i rozciągającego od Skandynawii po Rosję, a w mniejszym stopniu od niżu, który przemierza południe kontynentu i w poniedziałek będzie nad Grecją. Takie położenie wspomnianych ośrodków ciśnienia sprawia, że w naszej części Europy mamy wschodnią cyrkulację powietrza. To z kolei oznacza, że zimne masy powietrza przemieszczające się po obrzeżach fińsko-rosyjskiego wyżu wtargną do centrum kontynentu i popłyną jeszcze dalej na zachód i południe Europy, przynosząc solidne ochłodzenie (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Zimno ze wschodu wedrze się do Polski
Pogoda na 16 dni. Zimno ze wschodu wedrze się do Polski
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Prognoza długoterminowa Tomasza Wasilewskiego

Przed nami zimne dni - na przełomie września i października czasami będzie zaledwie 9 stopni Celsjusza, a najwyższa temperatura, na jaką możemy liczyć, to 15 stopni. W czasie nocnych rozpogodzeń możliwe będą przymrozki. Później, od najbliższego weekendu, możemy liczyć na ocieplenie i wzrost temperatury do 19-20 stopni, jeszcze przed 10 października. Z kolei druga dekada nowego miesiąca zacznie się od ponownego ochłodzenia, co oznacza, że wtedy nie będzie więcej niż 15-16 stopni Celsjusza.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24+ Loża prasowa

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24+ Loża prasowa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Czy zima będzie śnieżna? I czy zmarzniemy? Sprawdzamy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy zima będzie śnieżna? I czy zmarzniemy? Sprawdzamy

Arleta Unton-Pyziołek

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogodyJesień
Czytaj także:
pogoda
Ulice pełne błota, auta pod wodą. Cztery osoby nie żyją
Świat
Bualoi
Przyjdzie wcześniej, niż prognozowano. Ewakuacje, odwołane loty
Świat
Ulewy na Kubie
Kilka tysięcy ludzi odciętych od świata
Świat
Trasa przechodzenia huraganu Humberto
Wiatr do 260 km/h. Huragan Humberto przybrał na sile
Świat
Jesień, pogoda
Niedziela jednym da słońce, a innym chmury
Prognoza
Góra lodowa A23a. Zdjęcie satelitarne z 11 września 2025 roku
Ostatnie chwile niegdyś największej góry lodowej świata
Niebezpiecznie na Atlantyku
Stany Zjednoczone przygotowują się na ulewy, osuwiska i powodzie
Świat
Brazylijska Amazonia
Drzewa w Amazonii są coraz grubsze. Dlaczego tak się dzieje?
Przymrozki
Pogodna noc z ryzykiem przymrozków
Prognoza
Niedźwiedź brunatny na Alasce
Wyszli na szlak, pogryzł ich niedźwiedź
Świat
Powódź w Tajlandii
Domy pod wodą. Powódź dotknęła setki tysięcy osób
Świat
Jesień, zimno, człowiek, pies
Temperatura drastycznie spadnie, sypnie śniegiem
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Gansu w Chinach
Wstrząs wybudził ich ze snu. Ranni, uszkodzone budynki
Świat
Samochód uwięziony przez wodę w Phoenix
Największe opady od siedmiu lat. Ludzie utknęli w autach
Świat
Pomarańczowy homar nie skończył na talerzu
Miał trafić na talerz, znalazł sprzymierzeńca w człowieku
Świat
Burza Bualoi na Filipinach
Burza za burzą. 11 osób nie żyje
Świat
Żurawica (woj. podkarpackie), 27.09.2025
Było zimno. Tu chwycił mróz
Polska
Niedźwiedzie na wyspie
Niedźwiedzie polarne opanowały opuszczoną stację badawczą
Świat
Dominikana
Ulewy zniszczyły drogi i domy. Są miejsca odcięte od świata
Świat
niebo shutterstock_2508856723_1
Dzień pod znakiem słońca i korzystnego biometu
Prognoza
Filipiny
Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi
Świat
Atakama
Najsuchsze miejsce świata zmieniło się w łąkę
Świat
Storczyk
"Nie odkryto jeszcze żadnego storczyka, który nie byłby związany z grzybami"
Noc niebo
To będzie zimna noc, miejscami mocniej powieje
Prognoza
Błękitny Nil w Chartumie
Sudan pod wodą? Poziom Nilu Błękitnego przekracza stan alarmowy
Świat
Chłodno, jesień
Napływ arktycznego powietrza do Polski. Będzie zimno
Prognoza
Pogoda w lutym
Czy zima będzie śnieżna? I czy zmarzniemy? Sprawdzamy
Arleta Unton-Pyziołek
Azory przed uderzeniem cyklonu Gabrielle
Były huragan wydostał się z tropików. Azory na pierwszej linii
Świat
Bolid nad Wielkopolską
Kule światła mknęły nad Polską
Polska
Rekiny
Gody rekinów. Wyjątkowe nagranie
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica