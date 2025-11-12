Pogoda. Nawet 18 stopni, a potem przydadzą się zimowe opony

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska znajdzie się - niestety tylko na chwilę - w bardzo korzystnym położeniu, biorąc pod uwagę sytuację synoptyczną w Europie. Ciągnące się nad północną i zachodnią Europą fronty atmosferyczne, związane z kolejnymi ośrodkami niżowymi, tworzą front polarny, czyli charakterystyczną granicę pomiędzy cieplejszymi i chłodniejszymi masami powietrza. Potwierdza to również ciągnący się wzdłuż frontu prąd strumieniowy. My znajdziemy się na skraju wyżu z centrum ulokowanym nad Rumunią, jednocześnie w przedniej części wspominanych wcześniej ośrodków niżowych wraz z ich ciepłymi wycinkami. To wszystko sprawi, że "stare" - wilgotne i chłodne - powietrze zostanie dość szybko wyparte cieplejszym i suchym powietrzem, płynącym z południowego zachodu.

W najbliższym czasie pogoda dopisze

Czeka nas pogodny i ciepły - zwłaszcza na południowym zachodzie - czwartek z przewagą chmur piętra wysokiego, które praktycznie nie ograniczą dostępu słońca. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna na zachodzie nie przekroczy 15-16 stopni Celsjusza, a lokalnie przy sprzyjającym położeniu i wpływie ciepłego wiatru z południa w takich miejscowościach jak na przykład Legnica na termometrach zobaczymy nawet 17-18 st. C.

W piątek cieplejsze powietrze będzie jeszcze zalegać w południowej połowie kraju, jednak już na północy będzie się przemieszczać pofalowany front chłodny, za którym z północy napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze. W ciągu dnia na froncie wystąpią opady deszczu, jednak w godzinach nocnych z piątku na sobotę przejściowo mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Front będzie położony niemal równoleżnikowo i stopniowo będzie się przemieszczał na południe kraju. W poniedziałek w tak zwanej tylnej części niżu, przy spływie powietrza arktycznego, mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, przejściowo samego śniegu, szczególnie w pasie północnym kraju oraz w rejonie górskim. Będą to opady o charakterze przelotnym, dlatego o wielkoskalowym "ataku zimy" w Polsce na ten moment nie ma mowy, jednak jest to zdecydowanie ostatni dzwonek na zmianę opon.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: tvnmeteo.pl

Nawet 18 stopni

Czwartek przeważnie będzie pogodny. Pojawi się sporo niegroźnych chmur piętra wysokiego. Opady deszczu nie są prognozowane. Jedynie początkowo na wschodzie spodziewane są zanikające zamglenia i przewaga chmur niskich, a w Bieszczadach przez cały dzień będzie pochmurno. W drugiej części dnia na Pomorzu zaznaczy się wzrost zachmurzenia przedfrontowego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Lokalnie temperatura wyniesie nawet 17-18 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie 30-50 km/h, a w górach - 50-70 km/h.

W piątek na południu i częściowo w centrum kraju będzie pogodnie. Wystąpi tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Od północy nastąpi pogorszenie pogody, a zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego, któremu towarzyszyć będą opady deszczu. Ich duma wyniesie maksymalnie do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C na północy, 13 st. C w centrum kraju oraz 14-15 st. C na południu. Wiać będzie wiatr południowo-zachodni i zachodni, skręcający na północy za frontem na północno-zachodni, przeważnie umiarkowany.

Pogoda na weekend

W sobotę w przeważającej części kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do 2-7 l/mkw., jedynie na północy będzie dość pogodnie, pojawi się tam zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4 st. C na Podlasiu, 7 st. C w centrum kraju i 11 st. C na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie wiatr północno-wschodni, przeważnie umiarkowany.

W niedzielę na południowym wschodzie i częściowo na południu pojawi się zachmurzenie całkowite. Spadnie również do 1-5 l/mkw. deszczu. W pozostałej części kraju prognozowane są przelotne opady. Na wybrzeżu chwilami może popadać deszcz ze śniegiem. Opady nie wystąpią jedynie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C w Małopolsce. Powieje wiatr południowo-wschodni i zmienny, słaby oraz umiarkowany.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Deszcz ze śniegiem

W poniedziałek wystąpi zachmurzenie duże, a na południowym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Co więcej, na północy i w górach może spaść deszcz ze śniegiem, a nawet - sam śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C na Suwalszczyźnie, 5 st. C w centrum kraju i 7-8 st. C na południu. Powieje wiatr południowo-wschodni do północno-wschodniego, przeważnie umiarkowany.