Alarmy IMGW, miejscami nawet drugiego stopnia. Uważajmy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami

Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwie małopolskim, w powiatach tatrzańskim i nowotarskim.

Prognozowane są w tych rejonach wyładowania, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 l/mkw., oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 23 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach wschodnich;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatami tatrzańskim i nowotarskim;

podkarpackim , w powiatach południowych;

wielkopolskim , w powiatach położonych na południu regionu;

łódzkim , w powiatach południowych i południowo-zachodnich;

świętokrzyskim, poza powiatami północnymi i wschodnimi.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad. Alarmy ważne będą do godz. 23 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami

Ostrzeżenia przed gęstymi mgłami obowiązują w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy ważne będą do godz. 9.30 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

