Gęsta mgła. Uważajmy na drogach

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach wschodnich;

świętokrzyskim , w powiatach: opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim;

małopolskim , poza powiatami północno-zachodnimi i zachodnimi oraz powiatem tatrzańskim;

podkarpackim.

W tych miejscach miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić poniżej 200 metrów, a przejściowo poniżej 100 m. Lokalnie mgły mogą być marznące.

Alarmy wygasną o godzinie 10 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP