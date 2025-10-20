Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się między układem wysokiego ciśnienia Tatiana znad Europy Wschodniej, a głębokim i rozległym Atlantyckim niżem znad Wysp Brytyjskich. Cyrkulacja powietrza ulega zmianie z północnej na południową. W efekcie tego chłodne powietrze, zalegające jeszcze nad Polską, będzie stopniowo wypierane i zastępowane zdecydowanie cieplejszą masą powietrza znad południowo-zachodniej Europy.
Mroźny poranek
Spokojny, pogodny wyż przyniósł miejscami na południu i wschodzie kraju zamglenia i mgły marznące oraz towarzyszące im niskie zachmurzenie warstwowe. W ciągu dnia zjawiska będą szybko zanikać. Poniedziałek zapowiada się chłodny, ale słoneczny.
W poniedziałek rano ścisnął mróz. Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godzinie 7 najzimniej było w Terespolu. Termometry pokazały tam -5 stopni Celsjusza. O godzinie 6 odnotowano tam -4,6 st. C.
W wielu miejscach na wschodzie i południu Polski temperatura spadła poniżej zera. Najwyższą wartość na termometrach o godzinie 6 odnotowano na Helu - 5,9 st. C.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia mroźnego poranka.
Autorka/Autor: anw
Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Saburu