Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się między układem wysokiego ciśnienia Tatiana znad Europy Wschodniej, a głębokim i rozległym Atlantyckim niżem znad Wysp Brytyjskich. Cyrkulacja powietrza ulega zmianie z północnej na południową. W efekcie tego chłodne powietrze, zalegające jeszcze nad Polską, będzie stopniowo wypierane i zastępowane zdecydowanie cieplejszą masą powietrza znad południowo-zachodniej Europy.

Mroźny poranek

Spokojny, pogodny wyż przyniósł miejscami na południu i wschodzie kraju zamglenia i mgły marznące oraz towarzyszące im niskie zachmurzenie warstwowe. W ciągu dnia zjawiska będą szybko zanikać. Poniedziałek zapowiada się chłodny, ale słoneczny.

W poniedziałek rano ścisnął mróz. Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godzinie 7 najzimniej było w Terespolu. Termometry pokazały tam -5 stopni Celsjusza. O godzinie 6 odnotowano tam -4,6 st. C.

W wielu miejscach na wschodzie i południu Polski temperatura spadła poniżej zera. Najwyższą wartość na termometrach o godzinie 6 odnotowano na Helu - 5,9 st. C.

Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 6 w poniedziałek 20.10 Źródło: IMGW

Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 7 w poniedziałek 20.10 Źródło: IMGW

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia mroźnego poranka.

Mróz, Imiełków (Wielkopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Opole o poranku 0°C Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pobudka w Karkonoszach Źródło: Kontakt24 - Manhattan