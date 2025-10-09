Kiedy spadnie śnieg? Analiza

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.





Kluczowe fakty: Prąd strumieniowy (ang. jet stream) mocno miesza w prognozie pogody dla Polski na drugą połowę października. Ma dać impuls do rozwoju zatoki chłodu.

Czy pojawi się śnieg?

To, co widać w modelach, sprawdziła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jet stream - fascynująca struktura z rdzeniem, w którym prędkość wiatru osiąga 100 kilometrów na godzinę, a czasami dochodzi do 500 km/h - tworzy fale i meandry. W jednym miejscu świata warunkują one silny napływ ciepłego powietrza, a w innym ściągają surowe zimno spod bieguna.