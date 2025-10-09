Logo TVN24
Kiedy spadnie śnieg? Analiza

Kropla zimna spłynie nad Europę
Kropla zimna spłynie nad Europę
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com
Prąd strumieniowy nad półkulą północną, będący niczym mur w atmosferze oddzielający arktyczne masy powietrza od ciepłych, mocno faluje i znacząco rzutuje na najnowsze prognozy dla Polski. Do 12 października ta "rzeka" powietrza, szybko poruszającego się z zachodu na wschód i okrążającego kulę ziemską, przebiegać ma na północ od naszego kraju.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Prąd strumieniowy (ang. jet stream) mocno miesza w prognozie pogody dla Polski na drugą połowę października. Ma dać impuls do rozwoju zatoki chłodu.
  • Czy pojawi się śnieg?
  • To, co widać w modelach, sprawdziła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jet stream - fascynująca struktura z rdzeniem, w którym prędkość wiatru osiąga 100 kilometrów na godzinę, a czasami dochodzi do 500 km/h - tworzy fale i meandry. W jednym miejscu świata warunkują one silny napływ ciepłego powietrza, a w innym ściągają surowe zimno spod bieguna.

