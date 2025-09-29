Logo TVN24
Polska

Załamanie pogody w Tatrach. Ratownicy ostrzegają

29.09.2025, śnieg na Kasprowym Wierchu
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami. W poniedziałek nastąpiło tam załamanie pogody. Powyżej 1700 metrów nad poziomem morza pada śnieg, a na szlakach zrobiło się ślisko. Dodatkowym utrudnieniem jest niska widzialność.

Śnieg spadł między innymi a Hali Gąsienicowej, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, na Kasprowym Wierchu oraz Giewoncie. W efekcie warunki do chodzenia po szlakach są niebezpieczne.

- Jeszcze w niedzielę warunki do wędrówek były sprzyjające, bo świeciło słońce. Od poniedziałku nastąpiło załamanie pogody. Pojawiły się opady śniegu, a warunki znacznie się pogorszyły. Na szczytach temperatura spadnie do około minus trzech stopni Celsjusza - powiedział ratownik dyżurny TOPR Łukasz Kowalczyk.

Poruszanie się po górach utrudnia także niski pułap chmur, która ogranicza widzialność.

Zapanuje u nas "nietypowa" pogoda
Dowiedz się więcej:

Zapanuje u nas "nietypowa" pogoda

Kilkanaście interwencji w weekend

Ratownicy TOPR w miniony weekend interweniowali 12 razy, z czego ponad połowa zdarzeń to były poważne wypadki wymagające transportu w noszach lub przy użyciu śmigłowca. Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło w sobotę na Szpiglasowej Przełęczy. Turysta spadł tam kilkanaście metrów i doznał poważnych obrażeń rąk, nóg oraz głowy. Ze względu na niski pułap chmur śmigłowiec mógł dolecieć jedynie w rejon Morskiego Oka. Z tego miejsca ratownicy ruszyli pieszo po poszkodowanego, którego następnie znieśli na noszach do schroniska i stamtąd śmigłowcem trafił do szpitala w Zakopanem.

29.09.2025, śnieg na Kasprowym Wierchu
29.09.2025, śnieg na Kasprowym Wierchu
Źródło: Grzegorz Momot/PAP

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz Momot/PAP

